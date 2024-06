Empresa justifica decisão de fechar único caixa eletrônico de Alter do Chão: 'ação estratégica'

A empresa TecBan, responsável pelo funcionamento dos dispositivos do Banco24Horas, explicou em nota encaminhada ao Grupo Liberal nesta quinta-feira (13.06) que a decisão de desativar o único caixa eletrônico da Vila de Alter do Chão, em Santarém, faz parte de uma "ação estratégica para aumentar a eficiência da distribuição dos dispositivos na região".

Nesta semana, o anúncio da decisão causou realização de moradores e autoridades santarenas. O prefeito da cidade e presidente da Federação das Associações dos Municípios do Pará (Famep), Nélio Aguiar, divulgou uma nota de repúdio contra a decisão. "A entidade entende que a decisão impactará negativamente a economia local, além de prejudicar moradores, comerciantes, turistas e, especialmente, os ribeirinhos que dependem do serviço para suas operações financeiras".

Alter do Chão é o principal destino turístico de Santarém e um dos mais importantes do Pará.

Confira a nota completa enviada pela TecBan

"O Banco24Horas esclarece que o remanejo de caixas eletrônicos é uma ação estratégica para aumentar a eficiência da distribuição dos dispositivos na região. A empresa esclarece, ainda, que está fazendo as avaliações e os contatos necessários para a instalação da solução Atmo, um dispositivo que fica instalado no caixa do estabelecimento comercial, possibilitando aos usuários dos serviços bancários o acesso a transações como saques, consulta de saldos, extratos e pagamento de contas, em Alter do Chão.

Há um grande interesse em ampliar os serviços da solução para sacar no comércio do Banco24Horas no Estado. Os estabelecimentos interessados em ter uma solução do Banco24Horas podem entrar em contato por meio do telefone 0800 286 84 83, que também é WhatsApp.

Vale destacar que, para além dos serviços bancários, este equipamento beneficia também o comércio e a economia local.



Atualmente, 72 desses dispositivos estão distribuídos em 41 cidades paraenses:

Acará, Mãe do Rio, Curralinho, Bragança, Cametá, Oeiras do Pará, Igarapé-Miri, São João de Pirabas, Soure, Abaetetuba, Capitão Poço, Tucuruí, Igarapé-Açu, Cachoeira do Piriá, Paragominas, Capanema, Pacajá, Alenquer, Ponta de Pedras, Belterra, Santa Isabel do Pará, Novo Repartimento, Tailândia, Itaituba, Augusto Corrêa, Cachoeira do Arari, Breves, Anajás, Porto de Moz, Ourém, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Tomé-Açu, Redenção, Conceição do Araguaia, Tucumã, Dom Eliseu, Medicilândia, Goianésia do Pará, Santa Maria do Pará, Altamira.



Além disso, outras 4 cidades contam com processos aprovados e também devem receber em breve o dispositivo Atmo:

Senador José Pofírio, São Sebastião da Boa Vista, Mocajuba e Mojuí dos Campos.



A empresa possui ainda caixas eletrônicos na região. Para consultar, acesse o aplicativo do Banco24Horas".