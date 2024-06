Banco fecha único caixa eletrônico de Alter do Chão, em Santarém

Nesta terça-feira (11/06), a prefeitura do município de Santarém, no oeste paraense, publicou nota nas redes sociais manifestando insatisfação com a decisão do Tecban de desativar o único caixa eletrônico 24 Horas da instituição financeira existente na Vila de Alter do Chão, principal destino turístico do município santareno.

A decisão, segundo a prefeitura, "representa um claro retrocesso e vai impactar negativamente na economia local, além de prejudicar consideravelmente os moradores, comerciantes, turistas e, especialmente, os ribeirinhos que dependem desse serviço para operações financeiras", diz um trecho da nota publicada pela administração municipal.

A prefeitura observa, ainda, que a Vila de Alter do Chão atrai milhares de pessoas de todos os cantos do mundo "e sua relevância como destino turístico vê um aumento significativo no fluxo de visitantes nos finais de semana. A retirada do terminal eletrônico instalado no mini center Mingoti, localizado na rua Turiano Meira, compromete o acesso ao dinheiro e a outros serviços financeiros, gerando impacto direto negativo no comércio e na vida cotidiana dos residentes", destaca a publicação.

A nota assinada pelo prefeito Nélio Aguiar diz que a prefeitura não vai aceitar passivamente a medida tomada pela instituição financeira e que tomará providências para reverter a decisão, considerada "inadequada e prejudicial".

Nota de repúdio

A Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep) também se manifestou contra o fechamento do caixa eletrônico em Alter do Chão.

A Famep divulgou uma nota de repúdio contra a decisão da TecBan. "A Famep entende que a decisão impactará negativamente a economia local, além de prejudicar moradores, comerciantes, turistas e, especialmente, os ribeirinhos", diz a entidade.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais da região oeste estadual, não foram poucos os internautas que criticaram a TecBan ao saber da notícia do encerramento das atividades do caixa eletrônico. "Que absurdo fazerem isso em Alter", disse um internauta.

"Eles nunca tiveram interesse em instalar um caixa eletrônico em Soure e Salvaterra. Os argumentos são totalmente sem fundamento. Precisam conhecer mais a realidade dos centros turísticos do Pará", afirmou outra pessoa.