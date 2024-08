Afrolab voltado para empreendedores negros e indígenas tem inscrições abertas para edição em Belém

As inscrições para a edição do Afrolab "Novas Economias, Novas Vozes" em Belém, que visa promover a inclusão de pessoas negras e indígenas no ecossistema empreendedor de forma mais justa e competitiva, estão abertas até o dia 23 de agosto. A organização é feita pela PretaHub e são ofertadas 30 vagas para a capital paraense, cujo cadastro pode ser feito neste site.

Entre os requisitos para participar da iniciativa está a autodeclaração como uma pessoa negra ou indígena, além estar à frente de negócios que já comercializam produtos ou serviços, ser maior de 18 anos e residir em Belém. Os selecionados serão anunciados nos canais oficiais da PretaHub e pelo e-mail.

Imersão e acompanhamento

Haverá uma jornada de formação de sete dias, sendo um virtual e seis presenciais, para os selecionados. Além disso, eles participarão de atividades complementares no formato online, contando com o acompanhamento de pessoas facilitadoras e especialistas que darão o apoio nos processos de criação, produção, distribuição e consumo de produtos e serviços.

As imersões serão compostas com conteúdos voltados ao autoconhecimento, gestão do negócio, gestão financeira, comunicação, marketing e prototipagem de novos produtos ou serviços. Para a diretora-executiva da PretaHub, Adriana Barbosa, "fomentar o empreendedorismo negro no Norte do Brasil é somar na abertura e construção de possibilidades de negócios diversos".

"Já estivemos em Belém em outras oportunidades com o Afrolab e temos levado empreendedores e artistas paraenses para nossas atividades em outros territórios, como no Festival Feira Preta, reconhecido como o maior evento de cultura e empreendedorismo negro na América Latina. Esse encontro da criatividade preta realizada em diferentes territórios é o que mobiliza a gente a fazer o que faz", afirma.

Seleção do Afrolab

Serão considerados apenas os candidatos que preencherem todos os dados solicitados. Aqueles que estiverem com informações incompletas ou incorretas serão desconsiderados e as inscrições recebidas de outras formas também serão automaticamente desclassificadas.

Empreendedores que já fazem parte da comunidade podem se inscrever com um intervalo de dois anos de participação. As inscrições são individuais e não aceitam participação de grupos. Conteúdos que contenham qualquer tipo de expressão que desvalorize o ser humano e os direitos humanos serão desconsiderados.

A PretaHub é um hub de criatividade, inventividade e tendências pretas, que pensa a relação com a cultura, a economia e o empreendedorismo pretos a partir de um olhar honesto e propositivo, entendendo seus papéis fundamentais na mudança estrutural da sociedade.

Afrolab "Novas Economias, Novas Vozes":

Local: Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), na Rua dos Timbiras, Passagem Paulo VI, 244, Cremação

Datas:

Online: 6 de setembro, das 19h às 21h30

Presencial: 7 de setembro, das 9h às 17h, e de 9 a 13 de setembro, das 18h às 21h

As inscrições podem ser feitas neste site.