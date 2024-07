Aeroporto Internacional de Belém espera aumento de 29% na movimentação em julho com 114 voos extras

O Aeroporto Internacional de Belém espera receber um aumento significativo de passageiros no mês de julho. A expectativa é de que o local receba mais de 440 mil passageiros, um aumento de 29% em relação a julho de 2023.

São mais de 2.900 voos previstos para o mês com cerca de 114 operações extras. Estão incluídos operações da Azul e da Gol para cinco destinos no norte, nordeste e sudeste do Brasil.

O diretor-presidente da Norte da Amazônia Airports (NOA), empresa que administra o aeroporto de Belém, Marco Migliorini, afirma que o espaço está qualificado para atender o aumento da demanda no mês das férias.



“A expectativa é que tenhamos o melhor mês de julho da história do aeroporto, tanto em termos de movimentação de passageiros quanto de aeronaves. O aumento na oferta permitirá que mais turistas conheçam as maravilhas do estado do Pará, além de ampliar a conectividade da região com outros destinos brasileiros. Para elevar a experiência dos passageiros, temos investido em melhorias desde que assumimos a

gestão do empreendimento, em setembro do ano passado, e os resultados já são notados pelos frequentadores, conforme apontam pesquisas monitoradas pela Anac” destaca Marco.

VEJA MAIS

Atualmente o aeroporto realiza voos regulares para as regiões norte, nordeste, sudeste e centro-oeste, além de voos internacionais para o Suriname, Guiana Francesa, Estados Unidos e Portugal.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)