Empresa apresenta projeto de ampliação e modernização do aeroporto de Belém

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) se encontrou nesta quarta-feira (03/07) com representantes da empresa Norte da Amazônia Airports (NOA) que administra o Aeroporto Internacional de Belém.

No encontro, foram apresentados os projetos de ampliação e modernização do aeroporto. A concessionária anunciou um investimento de R$ 450 milhões, visando a realização da 30ª edição da Conferência das Partes sobre o Clima em Belém.

Foi anunciado um investimento de R$ 450 milhões para o espaço (Foto: Izabela Nascimento/ Agência Pará)

Rodolpho Zahluth Bastos, secretário adjunto de Gestão e Regularidade da Semas, destacou que a reunião faz parte de um trabalho coletivo para a infraestrutura da cidade para o evento.

“A NOA pretende fazer uma ampliação no aeroporto de Belém, tanto lado ar quanto no lado terra. Então, nós viemos ver quais são essas adaptações e como isso se qualifica no licenciamento ambiental. A preocupação da NOA também é que tudo esteja conforme as normas ambientais, e viemos trabalhar essa questão hoje. É muito importante esse trabalho que a Semas e outros órgãos estaduais têm efetuado, trabalhando junto à infraestrutura da COP 30. Tudo coordenado pelo Comitê Estadual da COP 30, que é presidido por nossa vice-governadora, Hana Ghassan. Sendo assim, estamos aqui fazendo parte desse trabalho integrado dos órgãos estaduais, para que Belém ganhe uma infraestrutura aeroportuária a altura de sua grandeza enquanto metrópole da Amazônia”, explicou Rodolpho Zahluth Bastos.

O superintendente do Aeroporto Internacional de Belém, Rodrigo Garcia comentou sobre as possibilidades abordadas durante a reunião.

“A reunião com a Semas foi para mostrar o nosso projeto de ampliação do aeroporto visando a COP 30 e, posteriormente, às próximas atividades. Basicamente, apresentamos quais serão as áreas importantes nas quais a Semas pode ter participação e influência, para nos nortear melhor sobre nossas ações. Então, essa reunião é especialmente para alinharmos os próximos passos, atuando conforme a legislação ambiental vigente”, finaliza o superintendente.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)