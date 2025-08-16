Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Advogado paraense leva experiência em direito societário a congresso nacional no DF

Evento reuniu especialistas para debater temas estratégicos para a gestão e continuidade de empresas no Brasil

O Liberal

O advogado paraense Clóvis Malcher Filho foi um dos palestrantes do 3º Congresso de Direito Empresarial do Distrito Federal, considerado um dos encontros mais relevantes do país na área. No painel que apresentou, Malcher discutiu “A importância do contrato social na dissolução parcial da sociedade empresarial limitada – relato de dois casos concretos”, trazendo exemplos práticos que mostraram como a redação desse documento pode ser decisiva para evitar ou resolver disputas entre sócios.

Segundo ele, mais de 95% das sociedades registradas nas Juntas Comerciais do Brasil são do tipo “limitada”, mas muitos empresários ainda não dão a devida atenção à elaboração do contrato social e suas alterações. “Normalmente os sócios adotam modelos prontos que não preveem cláusulas essenciais para a gestão ou para momentos críticos, como retirada, falecimento ou exclusão de um sócio. No painel, mostrei dois casos concretos: um sem previsão contratual para o problema e outro com cláusulas específicas. A intenção foi demonstrar que um bom instrumento contratual pode trazer soluções fáceis e justas nestes momentos, evitando o litígio entre os sócios, por exemplo, na hora da apuração dos haveres do sócio retirante, herdeiros do sócio falecido ou do sócio excluído”, destacou.

image Legenda (Arquivo pessoal / Clóvis Malcher Filho)

VEJA MAIS 

image Advogado paraense debate papel do contrato social no 3º Congresso de Direito Empresarial do DF
Palestra no 3º Congresso de Direito Empresarial do DF abordará a importância de cláusulas claras em sociedades limitadas.

Malcher ressaltou também a importância de eventos como o congresso para o aprimoramento profissional e a troca de experiências. “O direito empresarial no Brasil vem crescendo muito e já existe um circuito anual de congressos. Tenho tido a honra de participar como painelista e me atualizar sempre, como eterno aluno que sou. É fundamental que empresários e advogados acompanhem as mudanças jurídicas e econômicas que ocorrem quase diariamente, e uma boa consultoria se torna essencial nesse cenário”, afirmou.

O 3º Congresso de Direito Empresarial do DF reuniu advogados, professores, estudantes e especialistas para debater temas como governança corporativa, reestruturação de negócios, responsabilidade de administradores, inovação e tendências no direito empresarial. O encontro, realizado em Brasília, é um espaço de aprofundamento técnico e networking para profissionais de todo o país.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

encontro de direito

congresso de direito

advogado paraense clóvis gama malcher filho

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

EXCLUSIVO

Belém deve ter 6,8 mil vagas temporárias no 2º semestre, aponta Dieese

Estimativa é 23% maior que a de 2024; setor de serviços e comércio concentram maioria das oportunidades.

17.08.25 6h00

economia

INSS reconhece prova de vida automática de 30,5 milhões de beneficiários

Beneficiários que não forem verificados automaticamente receberão notificação e terão 60 dias para regularizar situação antes do bloqueio do pagamento

16.08.25 17h37

Turismo

Círio de Nazaré terá pela 1ª vez patrocínio de R$ 2 milhões do governo federal, revela Sabino

Ministro do Turismo tem a expectativa de que todos os hotéis que estão sendo construídos ou ampliados para a COP 30 já estejam prontos para o Círio

16.08.25 16h15

ENTREVISTA

Turismo cresce no Pará acima das expectativas e impulsiona economia regional, revela Celso Sabino

Ministro do Turismo destaca recordes no setor, avanço da malha aérea e busca do protagonismo do Pará em eventos internacionais como a COP 30 e o Círio de Nazaré.

16.08.25 16h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

CONCURSOS DE TI

Concursos de Tecnologia da Informação têm salários de até R$ 22 mil; Pará tem 4 concursos previstos

Editais oferecem vagas para níveis médio e superior, com oportunidades em todo o país; estado do Pará concentra quatro concursos com banca definida para área de TI.

11.08.25 7h15

Pedágio

Cobrança de pedágio em rodovias do Pará começa nesta sexta-feira (15); confira os locais

Motoristas poderão usar o sistema eletrônico de pagamento (TAG) para agilizar a passagem

13.08.25 12h49

OPORTUNIDADE

Leilão de veículos apreendidos em Belém: saiba como participar da 5ª edição on-line em agosto

Conheça os detalhes do leilão on-line da Segbel e saiba como visitar e dar lances em mais de 450 veículos apreendidos em Belém

12.08.25 11h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda