Ação do Coren em Itaituba vai ter emissão de certidão e negociação de débitos

Ampliar o acesso dos profissionais da enfermagem do município de Itaituba, no Pará, aos serviços do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), é o principal objetivo de uma ação promovida pelo órgão a partir da próxima segunda-feira (26) até a sexta-feira (30). Para participar é preciso apresentar documento com foto, certificado de conclusão de curso, documento oficial com foto, comprovante de residência e CPF.

O programa “Coren mais perto de você” vai contar com a oferta de diversos serviços, como emissão de certidão, inscrição, renovação, segunda via da carteira, transferência, negociação de débitos e outros. A ação ocorre das 8h às 12h e das 14h às 17h, por ordem de chegada, no Centro Profissionalizante de Ensino (Ceproen), localizado na avenida Joaquim Caetano Corrêa, bairro Boa Esperança.

Na avaliação da presidente do Coren-PA, Danielle Cruz, “o Estado do Pará é um território continental, de imensas dimensões geográficas. Desta feita, desenvolvemos o ‘Coren-PA mais perto de você’ como forma de minimizar as distâncias entre profissionais e serviços ofertados pelo Conselho, possibilitando, desta maneira, o exercício regular da atividade profissional", explica.

O conselho, uma autarquia federal, fiscaliza e disciplina o exercício profissional da enfermagem no território paraense, com o objetivo de verificar se a prestação de serviços da área atende aos requisitos prescritos na lei do exercício profissional. Busca continuamente contribuir na oferta de uma assistência qualificada para toda a sociedade, com base em princípios científicos, éticos e legais.

Serviço:

“Coren Mais Perto de Você”

Local: Centro Profissionalizante de Ensino (Ceproen), na avenida Joaquim Caetano Corrêa, bairro Boa Esperança, Itaituba

Data: 26 a 30 de junho

Hora: 8h às 12h e 14h às 17h