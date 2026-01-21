‘Açaí Bot’: Faepa e Senar lançam curso de operação de robôs para colheita de açaí no Pará

A colheita do açaí no Pará dá um salto tecnológico com o lançamento do curso de operação de robôs para colheita do fruto, promovido pelo Sistema Faepa/Senar em parceria com a empresa Açaí Kaa. A iniciativa foi apresentada nesta quarta-feira (21), durante cerimônia realizada na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), em Belém.

O evento marcou a entrega dos robôs Açaí Bot e o início da capacitação de produtores e trabalhadores rurais para operar a nova tecnologia, considerada estratégica para aumentar a produtividade, reduzir riscos à saúde dos peconheiros e ampliar o aproveitamento econômico do açaí no estado.

Imagem do robô para a operação de colheita do açaí. (Foto: Divulgação | Faepa)

Tecnologia desenvolvida na Amazônia

O Açaí Bot é resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento voltados à realidade amazônica. Segundo o mentor de tecnologia do projeto, Reinaldo Santos, o equipamento surgiu para enfrentar um dos maiores desafios da atividade: o esforço físico extremo e os riscos envolvidos na colheita tradicional.

“É um trabalho que foi desenvolvido nos últimos cinco, seis anos. O Açaí Bot foi criado com o propósito de facilitar a vida de quem colhe o açaí hoje e, como efeito colateral, aumentar a produtividade”, explicou.

De acordo com Santos, a tecnologia elimina a necessidade de subir nos açaizeiros, reduzindo acidentes graves e até mortes registradas ao longo dos anos.

Reinaldo Santos. (Foto: Thiago Gomes)

“O principal diferencial dessa tecnologia é tirar a penosidade do trabalho. Só retirar esse risco já seria motivo suficiente”, afirmou.

Além da segurança, o impacto produtivo é significativo.

“Uma pessoa poderá produzir o equivalente a 10 peconheiros tradicionais. Isso abre uma nova perspectiva econômica para toda a cadeia do açaí”, destacou.

(Foto: Thiago Gomes)

Gargalo da colheita preocupa produtores

Para os produtores rurais, a mecanização surge como resposta a um problema recorrente: a escassez de mão de obra na colheita. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Acará, Emerson Menezes, avalia que a tecnologia chega para somar.

“Um dos maiores gargalos hoje é justamente a colheita. Está cada vez mais difícil encontrar mão de obra, e a tecnologia é inevitável, veio só para somar”, disse.

Emerson Menezes. (Foto: Thiago Gomes)

Menezes reforça que o robô não substitui o trabalhador, mas amplia a capacidade produtiva.

“Ele vem para contribuir com o peconheiro, não para tirar o emprego de ninguém. Vai ajudar a colher toda a safra, inclusive aquela parte de 20% a 30% que muitas vezes se perde”, explicou.

Potencial ainda pouco explorado

Durante a cerimônia, o presidente da Faepa, Carlos Xavier, chamou atenção para o enorme potencial do açaí paraense ainda pouco aproveitado.

“Nós só aproveitamos 10% do açaí que produzimos. Os outros 90% estão aí”, afirmou.

Xavier defendeu a agregação de tecnologia e a criação de mecanismos financeiros para fortalecer o setor, citando o exemplo de Minas Gerais com o café.

Carlos Xavier. (Foto: Thiago Gomes)

“Eles têm um fundo privado de R$ 7,5 bilhões para apoiar a cultura do café. Nós precisamos pensar igual e buscar nossas responsabilidades sociais”, pontuou.

Capacitação para um novo futuro no campo

O Sistema Senar/Faepa será responsável por disseminar a tecnologia por meio da capacitação técnica. Segundo o engenheiro agrônomo e coordenador do programa de Assistência Técnica e Gerencial, Celso Botelho, o alcance será amplo.

“Nós trabalhamos com quase 900 produtores de açaí, com 30 técnicos em campo, em mais de 20 municípios. Isso dá uma dimensão imensa”, explicou.

Celso Botelho. (Foto: Thiago Gomes)

Botelho destaca que os técnicos serão multiplicadores da inovação.

“Vamos levar essa tecnologia para os produtores e também para os peconheiros. Isso vai trazer agilidade, segurança e uma mudança muito grande: sair de um passado difícil para um futuro promissor”, concluiu.