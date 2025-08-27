Capa Jornal Amazônia
Abimapi: 75% dos embarques de panetones do Brasil aos EUA estão sob risco do tarifaço

Brasil é o segundo maior fornecedor de panetones para os Estados Unidos

Estadão Conteúdo
fonte

Mais da metade dos panetones brasileiros é enviada para os Estados Unidos, com preço médio exportado de US$ 4 por quilo (Foto: Freepik)

A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados (Abimapi) estima que 75% dos embarques de panetones brasileiros aos Estados Unidos estão "sob risco" em virtude do tarifaço de 50% imposto sobre produtos brasileiros importados. Segundo a Abimapi, mais da metade dos panetones brasileiros é enviada para os Estados Unidos, com preço médio exportado de US$ 4 por quilo. "As empresas anteciparam seus embarques para esse destino, no entanto, o que foi enviado até julho só representa um quarto do total que exportam em média todos os anos. Portanto, 75% dos embarques estão sob risco", disse a associação em nota.

O Brasil é o segundo maior fornecedor de panetones para os Estados Unidos, atrás apenas da Itália, segundo a Abimapi, com participação de 2,3% no mercado americano. Em 2024, as exportações brasileiras de panetone aos Estados Unidos somaram 3,2 mil toneladas, com receita de US$ 12,1 milhões.

A exportação de pão de queijo industrializado também tende a sofrer impacto do tarifaço, segundo a Abimapi. O produto é vendido especialmente em cafeterias dos Estados Unidos. "Nesse caso, as indústrias fizeram acordos individuais, reduzindo a margem de lucro", observou a Abimapi. O Brasil exportou 500 toneladas de pão de queijo ao mercado americano em 2024, com receita de US$ 8,8 milhões.

Essas alternativas de antecipação das vendas e negociações individuais com importadores foram adotadas pelas indústrias, segundo a Abimapi, para se adequar ao tarifaço e reduzir o impacto da alíquota nos embarques. "Houve um movimento das indústrias para garantir a entrega de produtos aos importadores e atender ao consumidor externo antes da entrada em vigor das tarifas do governo Trump. A fim de garantir que os compradores continuem importando os produtos brasileiros nos EUA, empresas têm feito negociações estratégicas para garantir a venda e não perder essa fatia do mercado", apontou a associação.

A Abimapi destaca ainda que o Brasil foi o 4º maior fornecedor de biscoitos wafers para os Estados Unidos, respondendo por 7% de tudo que foi importado pelo mercado norte-americano, 6º fornecedor em volume em torradas e 3º maior em tapiocas.

