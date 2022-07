Abertura de conta bancária digital supera a física pela primeira vez

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou nesta quinta-feira (21) dados que mostram uma virada histórica no setor. Em 2021, a abertura de contas correntes por canais digitais ultrapassou pela primeira vez as criadas por meios físicos no Brasil. As informações são da Folha de S.Paulo.

O levantamento da Febraban mostra o impulsionamento da preferência pelos canais eletrônicos nos últimos dois anos, especialmente os dispositivos móveis. Por celulares, tablets e computadores, foram 10,8 milhões de contas abertas, um crescimento de 66% em relação ao ano anterior. Em agências, foram 9,9 milhões.

Em 2021, 70% das operações bancárias foram digitais. Só em aparelhos mobile, foram realizadas 67,1 bilhões de transações.

Isso representa crescimento de 28% em relação a 2020, quando transações por mobile representaram, pela primeira vez, mais da metade do total.

Em 2021, 56% das transações foram feitas por dispositivos móveis. Incluindo outros meios, o número total de transações bancárias cresceu 15%. A convergência para o mobile ganhou força durante a pandemia, e teve outros efeitos na indústria bancária.