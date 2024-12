2º Renegocia em Belém: veja como participar de renegociação de dívidas e o que levar

Uma chance de começar 2025 sem dívidas. Essa é a oportunidade que está sendo oferecida pela 2ª Edição do Renegocia, o mutirão de renegociação de dívidas realizado em Belém até a sexta-feira (20). O serviço acontece na sede do Procon Pará, localizada na Rua Municipalidade, Umarizal, sempre de 8h às 14h.

O mutirão é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça (Seju) e Defesa do Consumidor do Pará (Procon Pará), com o objetivo de promover uma solução para as tarifas atrasadas dos consumidores, em especial, àqueles que apresentam o superendividamento.

Até o dia 20, todos os dias serão distribuídas 50 senhas de atendimento para a população. Durante o mutirão, os consumidores poderão renegociar dívidas com diversos serviços, incluindo fornecedores de energia elétrica e água, companhias telefônicas e bancos.

VEJA MAIS

O que levar para o mutirão de renegociação

Para participar do mutirão de renegociação, os consumidores devem levar documentos pessoais com foto, além de comprovante de residência e documentação que ateste a dívida, como contratos, últimas faturas, protocolos de atendimento, entre outros.

De acordo Gareza Moraes, diretora do Procon Pará, as ofertas de atendimento serão direcionadas aos consumidores que estejam em risco de superendividamento, que é quando a dívida compromete o valor mínimo para sobrevivência.

"A campanha visa ajudar o público a aproveitar esse momento, de receber o 13º salário, para poderem começar o próximo ano com a dívida negociada em melhores condições. Só estão excluídas dessa renegociação dívidas como pensão alimentícia, crédito rural, imobiliário ou ligados a tributos", explica Gareza.

Serviço

2ª edição do Renegocia

Data: Até o dia 20 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 8h às 14h

Local: Sede do Procon Pará - Rua Municipalidade, 1636, esquina com a Soares Carneiro, Umarizal, Belém