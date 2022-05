13º do INSS: quem recebe o benefício hoje? Confira o calendário desta terça-feira (03/05)

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebem, nesta terça-feira (03/05), a primeira parcela do 13º salário. A data do pagamento, que foi antecipada pelo governo, varia conforme o valor que o segurado recebe e o número final do Número de Inscrição Social (NIS), sem o dígito.

Quem recebe a 1ª parcela do 13º nesta terça-feira (03/05)?

O depósito desta terça-feira será para quem ganha um (RS 1.212) ou mais salários mínimos e tem o número final do NIS em 2 e 7. Confira o calendário completo:

Para benefícios de até um salário mínimo

Final do número - Data do pagamento

7 - 3 de maio

8 - 4 de maio

9 - 5 de maio

0 - 6 de maio

Para benefícios acima de um salário mínimo:

Final do número - Data do pagamento

2 e 7 - 3 de maio

3 e 8 - 4 de maio

4 e 9 - 5 de maio

5 e 0 - 6 de maio

Como sei o número final do NIS?

Se o número final é 123.456.789 – 0, o 0 será desconsiderado e o número final será o 9.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

Tem direito quem recebeu um dos benefícios abaixo durante o ano:

Aposentadoria; Pensão por morte; Auxílio-doença; Auxílio-acidente; Auxílio-reclusão

Qual o valor da 1ª parcela do 13º?

A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício, com exceção de quem passou a receber depois de janeiro. Além disso, segundo o governo, segurados com incapacidade temporária (auxílio-doença), também podem ter uma parcela menor que os 50%.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)