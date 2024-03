Todos vivemos momentos de forte angústia, desespero e muitas vezes nos vemos sem saída para diversos problemas. Por isso, mesmo após termos feito de tudo e não termos conseguido resolver, é a hora de nos apegarmos a algo maior e tentar resolver nossos problemas ou amenizar nossas dores. Essa oração forte para Jesus e Santo Expedito para conseguir algo rápido pode nos ajudar.

Como fazer uma oração forte para Jesus e Santo Expedito

Apelar ao filho de Deus é um dos mais fortes recursos, assim como Santo Expedito, que em vida foi um guerreiro heróico e ficou conhecido por resolver causas impossíveis. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ir para um local calmo, onde você possa ficar um tempo sozinho, pensar nos seus problemas que precisam ser resolvidos e concentrar-se nessa oração e, claro, fazê-la com muita, muita fé.

"Senhor, tende piedade de mim.

Jesus Cristo, tende piedade de mim.

Senhor, tende piedade de mim.

Jesus Cristo, nos ouça.

Jesus Cristo, nos escute.

Pai celestial, que sois Deus, tende piedade de mim.

Deus, Espírito Santo, tende piedade de mim.

Santa Maria, Rainha dos Mártires, rogai por mim.

Santo Expedito, fiel até a morte, rogai por mim.

Santo Expedito, que tudo perdeu para ganhar a Jesus, rogai por mim.

Santo Expedito, que foste atormentado, rogai por mim.

Santo Expedito, que pereceste gloriosamente pela espada, rogai por mim.

Santo Expedito, que recebeste do Senhor a Coroa de Justiça que é prometida aos que o amam, rogai por mim

Santo Expedito, ajudante daqueles que lhe pedem coisas, rogai por mim.

Santo Expedito, patrono da juventude, rogai por mim.

Santo Expedito, auxílio dos estudantes, rogai por mim.

Santo Expedito, modelo de soldado, rogai por mim. Santo Expedito, protetor dos viajantes, rogai por mim.

Santo Expedito, salvador dos enfermos, rogai por mim.

Santo Expedito, consolador dos aflitos, rogai por mim.

Santo Expedito, apoiador fiel dos que se apegam em vós, rogai por mim.

Santo Expedito eu te suplico, não deixe para amanhã o que podes fazer hoje, vem em meu auxílio.

Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, perdoe-me, Senhor. Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do

mundo, tendes piedade de mim, senhor.

Jesus, escute-me. Jesus, escute minha oração. Que minha voz chegue a ti, Senhor.".

"Oh! Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes,

intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo,

para que venha em meu socorro nesta hora de aflição e desesperança.

Meu Santo Expedito, tu que és o Santo guerreiro; tu que és o Santo dos aflitos e desamparados; tu que és o Santo dos desempregados; tu que és o Santo das causas urgentes, protege-me, ajuda-me, concedendo-me força, coragem e serenidade. Atende meu pedido! (Fazer o pedido).