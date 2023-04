Oração muito forte para quebra de maldição

Na vida, muitas pessoas - até mesmo familiares e “amigos” - desejam o mal para as outras por diversos motivos, o maior deles é a inveja. Seja de qualquer natureza, as maldições são feitas para atrapalhar o desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual de alguém, fazendo com que a pessoa-alvo fique desestabilizada. No entanto, Deus, ser onipotente, onipresente e onisciente, está para seus filhos como o maior protetor e zelador. Confira uma oração muito forte de quebra de maldição, para que o mal não paire por você.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Em nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura, ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, enfermidade, medo, insegurança, timidez, covardia, mentira, calúnia e difamação. Em nome de Jesus, quebra toda espécie de praga e maldição que há sobre mim, que eu herdei dos pecados dos meus antepassados desde a primeira até a vigésima quinta geração.

Em nome de Jesus, eu quebro toda espécie de praga e maldição lançada sobre mim, por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores e por mim mesmo.

Penetra no mais profundo do meu subconsciente e queima com teu fogo santo todo bloqueio, hereditariedade, tradição, religiosidade, idolatria, todo mal que deturpa meu caráter, a minha personalidade e o meu comportamento.

Sonda e esquadrinha os meus rins, o meu coração e a minha mente. Repreendo tudo o que não presta, tudo que não Te agrada, tudo que não vem de Ti. Pai Santo, Pai amado, em preciso de Ti, não sou nada diante de Tua grandeza, de Teu poder e do Teu amor-ágape. Envia o Teu espírito sobre mim, que Ele venha tomar a direção da minha vida, que Ele abra a minha mente. Repreenda toda cegueira e surdez espiritual, que Ele me dê espírito de revelação, sabedoria, discernimento, obediência, mansidão, humildade e o dom do amor-ágape e da fé.

Senhor, meu Deus, faça comigo a aliança da preservação e do resgate de tudo de bom que o devorador levou da minha vida, que isso seja resgatado em nome de Jesus. Faça comigo a aliança do amor, que eu tenha amor, que eu receba e dê amor, que o amor reine em minha vida, principalmente, o amor divino, o ágape.

Em Nome de Jesus, faça comigo a aliança da vitória, Deus.

Que eu tenha vitória em todas as áreas da minha vida, que eu viva da glória em nome de Jesus. Senhor, faça comigo a aliança de poder.

Que eu possa me levantar na vida esperitual, que eu possa me levantar na vida sentimental, que eu possa me levantar nas riquezas espirituais e materias, que eu possa me levantar na fé, na saúde, na vida familiar e profissional, que eu possa me levantar no Teu poder, Senhor!

Que eu faça e possa todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Senhor, meu Deus e meu Pai, acampa Teus anjos ao meu redor, cobre-me com o sangue de Jesus e me revista com o Teu poder e autoridade. Amém".

