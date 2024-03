Oração de São Cipriano para ficar invisível

Um dos poderes que muitas pessoas gostariam de ter é de ficar invisível, afinal, não ser notado em algumas situações é favorável naquele momento. Para isso, muitas pessoas recorrem a São Cipriano, o famoso bruxo.

Celebrado no dia 16 de setembro, São Cipriano é conhecido pelo “Livro da Capa Preta”, um compilado de feitiços, simpatias e rezas. Em vida, São Cipriano foi uma pessoa muito inteligente e procurada para estudos de astrologia, feitiços e ensinamentos, para se livrar, também, do mal que as pessoas trazem para nossas vidas. Ele se converteu ao cristianismo com a idade de 35 anos.

VEJA MAIS

Entre as diversas orações do santo, existe uma para se proteger do mal e se invisibilizar. Ela deve ser rezada sempre antes das 10 horas da noite, e depois das 5 da manhã. Reze esta prece todas as noites antes de dormir durante 3 dias seguidos. Caso sinta necessidade, pode rezar ela até duas vezes por dia. Abaixo, confira a oração.

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

2 - Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração;

4 - Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“São Cipriano, meu Santo poderoso e protetor, preciso de tua ajuda.

Preciso que intercedas na minha vida pessoal e profissional.

Preciso de proteção, preciso do manto da inviabilidade no meu corpo e na minha alma.

Preciso que me livres de todos os ataques dos inimigos, de todos os maus olhados, de todo o olho gordo, todos os feitiços malignos e de todas as invejas.

Estou pedindo com todas as minhas forças nesta oração um pouco de proteção.

Proteção contra tudo aquilo que esteja atrapalhando a minha vida.

Proteção contra todos os males que me ataquem.

E proteção contra tudo aquilo que me esteja fazendo infeliz.

São Cipriano, estou falando com você esta noite porque preciso de proteção.

Preciso que me ajudes a defender de todos os males que me ataquem.

Sei que me vais ouvir e vou te acender uma vela branca de oferenda pela tua ajuda e pelo teu trabalho.

Obrigado São Cipriano, poderoso dos poderosos.”

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)