A Oração da Cabra Preta de São Cipriano é uma prece que faz parte da tradição popular e folclórica, muitas vezes associada ao ocultismo e à magia. São Cipriano ficou conhecido pelo “Livro da Capa Preta”, um compilado de feitiços, simpatias e rezas. Ele foi um bispo e escritor cristão que viveu nos primeiros séculos da era comum. Ele é uma figura importante na história da Igreja Católica e é considerado um santo por algumas denominações cristãs.

No entanto, o nome de São Cipriano também está associado a várias lendas e histórias de magia e bruxaria ao longo dos séculos. A Oração da Cabra Preta de São Cipriano é um exemplo disso. Essa oração é frequentemente usada em rituais e práticas mágicas para alcançar diversos desejos, como amor, dinheiro, proteção ou vingança, dependendo da versão da prece e da intenção do indivíduo que roga.

Se a vida amorosa estiver passando por problemas, recorrer ao santo é uma alternativa para melhorar a situação e não se precisar se preocupar mais em perder o(a) amado(a). São Cipriano, com a ajuda das Três Almas que o protegem, poderá trazer a pessoa amada de volta. Abaixo, confira a oração da cabra preta de São Cipriano:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração milagrosa da cabra preta para amarração

“Cabra Preta milagrosa, que pelo monte subiu, trazei-me (nome do desejado), que de minha mão sumiu. (Nome do desejado), assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca e a cabra berra, assim tu hás de andar atrás de mim.

Assim como Caifás, Satanás, Ferrabrás e o Maioral do Inferno, que fazem todos dominar, fazei (nome do desejado) se dominar, para me trazer cordeiro, preso debaixo do meu pé esquerdo.

(Nome do desejado), dinheiro na tina e na minha mão não há de faltar; com sede, tu, nem eu, não haveremos de acabar; de tiro e faca, nem tu, nem eu, não há de nos pegar; meus inimigos não hão de me enxergar.

A luta vencerei, com os poderes da Cabra Preta milagrosa. (Nome do desejado), com dois eu te vejo, com três eu te prendo, com Caifás, Satanás, Ferrabrás. ”

