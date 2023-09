Oração de São Cipriano para descobrir traição

Celebrado no dia 16 de setembro, São Cipriano foi um bruxo que se converteu ao cristianismo com a idade de 35 anos. Porém, ainda hoje é conhecido pelo “Livro da Capa Preta”, um compilado de feitiços, simpatias e rezas.

Em vida, São Cipriano foi uma pessoa muito inteligente e procurada para estudos de astrologia, feitiços e ensinamentos, para se livrar, também, do mal que as pessoas trazem para nossas vidas.

Entre os exemplos, há a traição, uma das maiores quebras de confianças existente. Em um relacionamento amoroso, isso pode ser decisivo após a descoberta: ou a pessoa aceita carregar o título de "corna" ou toma medidas para se afastar do(a) traidor(a).

Para descobrir se a pessoa com quem você se relaciona está te traindo, recorra a São Cipriano para ter uma resposta quanto a dúvida da lealdade do(a) parceiro(a).

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

"São Cipriano, eu (diga o seu nome completo) a ti rezo com muita fé neste meu dia para te fazer um pedido especial, algo que raramente te fazem, mas que preciso muito de fazer!

Meu querido a amado santo, peço que me mostres se (nome do seu amor) anda me traindo, me enganando e saindo com outras pessoas nas minhas costas.

Quero que me mostres se existe traição neste relacionamento, se existe intenção disso ou mesmo atos de amor e carinhos com outras mulheres/homens.

São Cipriano, permite-me ver aquilo que preciso ver.

São Cipriano, permite-me ver se estou sendo traída.

Permite-me saber toda a verdade que há tanto tempo anda escondida!

Deixa-me ver com os meus próprios olhos se (nome do amor) me trai, se me engana ou se tem intenções de o fazer em breve.

Ajuda-me santo, ajuda-me!

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Felipe Saraiva)