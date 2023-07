Celebrado no dia 16 de setembro, São Cipriano foi um bruxo que se converteu ao cristianismo aos 35 anos de idade. Hoje, é conhecido pelo “Livro da Capa Preta”, um compilado de feitiços, simpatias e rezas.

Se sua vida material estiver passando por escassez, recorrer ao santo é uma alternativa para ganhar dinheiro e não se precisar se preocupar mais em "contar moedas". São Cipriano, com a ajuda das Três Almas que o protegem, poderá trazer prosperidade e fartura no dinheiro. Confira as orações de São Cipriano para ganhar dinheiro:

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração de São Cipriano para ganhar dinheiro

"Salve São Cipriano, fazei que muito dinheiro, riqueza e fortuna fiquem para sempre comigo. São Cipriano trazei muito dinheiro, riqueza e fortuna pra mim.

Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, a cabra berra, assim tu São Cipriano hás de trazer muito dinheiro, riqueza e fortuna pra mim.

Assim como o sol aparece, a chuva cai, faça São Cipriano o dinheiro, a riqueza e a fortuna serem dominados por mim (seu nome), assim seja.

Preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos vejo o dinheiro, a riqueza a fortuna, com três eu prendo, o dinheiro, a riqueza e a fortuna, com meu Anjo da Guarda peço que muito dinheiro, riqueza e fortuna venham até mim.

Como uma cobra rastejante que o dinheiro, a riqueza e a fortuna só se sinta bem perto de mim, que não consiga ficar com quem não merece, que não fique com nenhuma outra pessoa que não seja eu, que atenda todas as minhas vontades, comprando o que eu quiser, gastando como eu queira, que nunca me faça sofrer por ficar sem o dinheiro, que quando eu durma e acorde sempre o dinheiro, a riqueza e a fortuna estejam dentro da minha casa, da minha bolsa, do meu bolso, da minha empresa ou onde eu estiver.

Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna não consigam estar longe de mim, que seus valores sejam sempre altos, muito altos, voltados só para mim, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna São Cipriano, sejam muito valiosos para mim.

Que assim seja. Pelo poder de São Cipriano, assim seja.

Que muito dinheiro, riqueza e fortuna em penca, venham atrás de mim, para que possamos ter conforto, fama, poder, saúde, ajudar os mais necessitados, ter um bom convívio e assim sermos felizes.

Peço a São Cipriano, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna me procurem ainda hoje, peço isto ao poder das Três almas pretas que vigiam São Cipriano, assim seja. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna venham logo de uma vez para a minha casa, minha vida, minha empresa e meus negócios.

Que os inimigos não nos vejam, não nos enxerguem, assim seja, assim será, assim está feito.

Ó São Cipriano e as Três Almas pretas que vigiam São Cipriano, atendam ao meu pedido.”

Versão pronunciada

Oração de São Cipriano para ganhar dinheiro no jogo

“Hoje rezo… Hoje tenho fé… Hoje acredito… Hoje peço!

Rezo de ti, São Cipriano, falo contigo, falo para ti! Falo para te pedir à tua ajuda e a todos os teus milagrosos poderes. Faço isso porque estou com muito azar no jogo (fale o nome do jogo).

Peço-te que retires de mim este azar, estas energias negativas que tenho no corpo, para que eu possa ganhar dinheiro no jogo. Peço-te que me ajudes a acertar nos números, a ter bons palpites e a conseguir ganhar mais dinheiro apostando.

Peço-te isso pois a minha sorte desapareceu (diga o motivo). Como sei que não permites a presença dessas forças do mal, peço-te a ajuda que preciso para acabar com isso! Para acabar com o meu azar e finalmente ganhar neste meu próximo jogo!

Que este próximo jogo seja o melhor da minha vida. Amém.”

Oração forte para ganhar um dinheiro urgente ainda hoje

“Glória para sempre a você, São Cipriano. Eu venho para louvar o seu nome e a sua presença com um ato de fé nesta oração, adorando e recomendando-me nas suas mãos gloriosas.

São Cipriano, eu venho a você para pedir uma vida próspera, para que o dinheiro, a riqueza e a fortuna possam permanecer comigo.

Santo dos feiticeiros, imploro-lhe, em situação de desvantagem econômica, que me ajude a encontrar paz e equilíbrio em minha economia e que me facilite a obtenção urgente de dinheiro.

Sabendo que não é possível ficar rico de um dia para outro, peço que o dinheiro e a estabilidade se aproximem cada vez mais e fiquem comigo.

Abre com urgência os meus caminhos financeiros e dá-lhes prosperidade. Hoje, santo da magia e do amor, peço-lhe que tenha piedade da minha situação. Dá-me esperança e misericórdia para que eu possa seguir em frente. Ponha fé, riqueza e dinheiro sempre na ponta dos meus dedos.

Só na tua grandeza e poder eu confio. Obrigado por ouvir o meu pedido.”

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ana Carolina Matos, editora web de OLiberal.com)