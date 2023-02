Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

A oração forte de Maria Padilha e São Cipriano é conhecida por fazer a pessoa chorar no seu pé. A força da entidade espiritual feminina ajuda a encontrar pessoas, recuperar bens perdidos, descobrir tesouros e denunciar ladrões, realizar curas, conquistar amantes, destruir inimigos e fazer casamentos. A do santo, atrai proteção, afasta inimigos e traz prosperidade e amor. A prece é direcionada aos dois santos e promete fazer a pessoa implorar pelo seu amor.

Oração:

Ô, minha querida Maria Padilha e São Cipriano, que ele (nome da pessoa amada), nesse momento, e em todos os momentos de sua vida, sinta-se hipnotizado pelo nosso amor…

Oh, minha amada pomba gira, que ele, (nome da pessoa amada), possa imaginar-nos juntos o tempo todo, desejar meu cheiro, meu sabor, meu sexo…

Que ele, (nome da pessoa amada), durma, acorde e respire pensando nas nossas intimidades, que sinta arrepios ao lembrar que eu, (seu nome), existo só para ele, (nome da pessoa amada).

Que lhe cause cegueira quando, se possível for, se imaginar com outra mulher (outro homem).

Sua imaginação não conseguirá realizar esta cena na sua mente, nunca. Que ele, (nome da pessoa amada), perca o tesão com qualquer outra mulher (outro homem), principalmente com a dele (aquela que ele procurar).

Que ele, (nome da pessoa amada), ao olhar outras mulheres (outros homens), nunca mais sinta tesão, tenha nojo delas.

Que sinta atração e desejo somente pelo meu corpo, meu cheiro, meu gosto, meus carinhos, meu rosto, a minha pele e a minha voz dará prazer a ele, (nome da pessoa amada).

Que tudo em mim, (seu nome), seja perfeito para satisfazer todas as fantasias eróticas, românticas e tudo nele.

Somente eu, (seu nome), tenho e sempre terei esse poder sobre ele, (nome da pessoa amada). Que ele, (nome da pessoa amada), fique sempre muito ansioso, desesperado, enlouquecido para me ver, escutar minha voz e, quando escutar, que ele, (nome da pessoa amada), sinta o coração sair pela boca de tão emocionado que ele vai estar.

Que toda vez que ele escutar a minha voz, que ele, (nome da pessoa amada), sinta o corpo queimar de tesão e calor.

Toda vez que ele, (nome da pessoa amada), me ver ou escutar a minha voz, ele, (nome da pessoa amada), vai sentir o corpo dele estremecer de alegria, paixão por mim, (seu nome).

Que o corpo dele todo fique louco ao me ver, (seu nome). Que ele, (nome da pessoa amada), fique sem saber o que fazer ao me ver.

É com fé que rezo esta oração de amarração de Maria Padilha e São Cipriano…

Ele, (nome da pessoa amada), vai ficar hipnotizado só por mim, (seu nome), desejando me beijar sem parar.

Que ele esteja neste momento desesperado por querer ficar comigo. Que (nome da pessoa amada) chore e desespere por mim, (seu nome), de saudades.

Que ao me ver, ele fique cheio de tesão e vai sentir o coração acelerar de emoção por estar comigo, (seu nome).

A saudade é tão forte, que ele vai ficar comigo o mais rápido possível e vamos viver em paz e feliz.

E que nesta hora, (nome da pessoa amada) sinta uma tristeza por estar longe de mim e que tudo que (nome da pessoa amada) veja é que sou perfeita, fiel e justa com ele e que não permita que ninguém fale mal de mim.

Ele, (nome da pessoa amada), vai ficar muito louco de saudades, ciúmes, amor, paixão e somente por mim, (seu nome).

Toda vez que ele, (nome da pessoa amada), estiver comigo, (seu nome), vai me ver como uma deusa (um deus), a única (o único), uma mestra (um mestre) na arte do amor, do sexo, da conquista, da sedução, e tudo que ele adora…

Está feito minha pomba gira! Que ele, (nome da pessoa amada), sinta muito ciúmes de mim… e que demonstre esses ciúmes para que eu, (seu nome), veja o desespero dele apenas em pensar em perder e não estar mais comigo, (seu nome).

Ainda que ele, (nome da pessoa amada), sinta muito medo de me perder e tenha mais amor por mim …, ele, (nome da pessoa amada), irá sentir até o fim dos seus dias amor, ciúmes, loucura e paixão somente por mim, (seu nome).

Pelo meu sexo, pelos meus carinhos, meus beijos, pelo meu cheiro, que nesse momento ele, (nome da pessoa amada), sinta um grande aperto no peito de vontade de me ver, que a minha imagem a partir de hoje não saia mais do seu pensamento o tempo todo.

Quando ele pensar em me penetrar, que seu corpo fique em chamas, que (nome da pessoa amada) fique como um animal no cio sempre que me ver, só por mim, (seu nome).

Ele, (nome da pessoa amada), vai me adorar como se eu fosse uma deusa (um deus), o meu corpo vai enlouquecê-lo de desejos sempre.

Ele, (nome da pessoa amada), não vai conseguir dormir, ter paz, ter sossego, transar, muito menos ficar perto de outras mulheres (outros homens), qualquer outra ficante, sem que esteja vendo a minha imagem, meu cheiro, minha voz, meu gosto, nem respirar direito, se sentirá abafado, desesperado, enquanto não ficar comigo e me confessar que não aguenta mais ficar sem mim, (seu nome), que me adora muito e que está perdidamente apaixonado por mim, (seu nome).

São Cipriano, pomba gira, faça com que (nome da pessoa amada) queira ficar comigo para sempre.

Assim seja, assim será, minha amada pomba gira, sopre no ouvido dele, (nome da pessoa amada), paixão, tesão, desejo, amor, loucura, saudades somente por mim, (seu nome), pelo meu corpo, pelo meu sexo, pela minha companhia, até o fim dos seus dias.

Que ele necessite de mim, (seu nome), como se fosse o ar que ele, (nome da pessoa amada) respira.

Assim está feito. Ele, (nome da pessoa amada), vai parar tudo e ver que sua vida está parada sem mim, porque você, (nome da pessoa amada), não vai querer mais saber de nenhuma outra mulher (nenhum outro homem) além de mim, (seu nome), só vai querer a mim, (seu nome).

Ele, (nome da pessoa amada), vai me amar como um louco… acabe de uma vez com esses relacionamentos de dependência com relação a outras e a mulher dele (a outros e o homem dela).

Ó minha rainha pomba gira com urgência, e faça ele, (nome da pessoa amada), vir de rastros, desesperado por mim, (seu nome), louco de amor, de saudades, me confessando que me quer, que eu, (seu nome), sou a alegria da sua vida, o motivo do seu tesão e desejos verdadeiros.

Que ele, (nome da pessoa amada), não tenha paz, nem sossego em sua vida enquanto não ficar comigo, (seu nome).

Eu, (seu nome), invoco seu poder, rainha pomba gira, para trazer com urgência, (nome da pessoa amada), manso como um cordeiro e louco de amor por mim.

Traga ele, (nome da pessoa amada), como meu homem (minha mulher). Em troca de trazê-lo para mim, rainha pomba gira, vou publicar essa oração….

Pomba gira e São Cipriano, façam ele, (nome da pessoa amada), ficar agoniado, louco, sofrendo e pensando em mim 24 horas, sem conseguir me esquecer um minuto do seu dia, até me procurar, e a partir de agora, ele, (nome da pessoa amada), não terá paz e sossego nessa hora bendita por estar longe de mim (seu nome).

Amém.

