Oração para quem vai fazer cirurgia e está com medo

Conhecido como o santo padroeiro dos médicos e cirurgiões, São Lucas é quem pode auxiliar quem vai fazer uma cirurgia e está com medo. Antes de fazer algum procedimento cirúrgico, é normal que algumas pessoas fiquem com receio de dar algum erro durante o processo. A oração serve para promover limpeza espiritual e atrair proteção e bênçãos.

Oração de São Lucas para cirurgia

“São Lucas, que foste o mais santo dos médicos,

também foste encorajado pelo Espírito celestial do amor.

Ao detalhar fielmente a humanidade de Jesus, mostraste Sua divindade e Sua genuína compaixão por todos os seres humanos.

Inspira nossos médicos com seu profissionalismo e com a divina compaixão por seus pacientes.

Capacita-os a curar os males do corpo e do espírito, que afligem tantos em nossos dias. Amém.”

Oração para quem vai fazer cirurgia

“Deus Pai, Tu és o meu refúgio, o meu único refúgio. Peço-Te, Senhor, que faças com que tudo corra bem na minha operação e que me concedas cura e ajuda.

Guia as mãos do cirurgião para que ele seja bem-sucedido. Agradeço-Te, Senhor, porque sei que os médicos são teus instrumentos e ajudadores.

Nada pode acontecer-me, exceto o que está decidido para mim, no teu amor, ó Pai.

Toma-me nos teus braços agora, durante as próximas horas e nos dias que virão. Poderei assim repousar completamente no Senhor, mesmo quando estiver inconsciente.

À medida que entrego a Ti todo o meu ser nesta operação, permite que a minha vida inteira esteja na tua luz. Amém.”

Oração para abençoar a cirurgia

“Pai celestial amoroso, hoje entrego meu corpo físico ao Senhor, enquanto faço uma cirurgia delicada.

Guie as mãos dos cirurgiões também, e obrigado, pai, por lhes dar as habilidades e talentos que podem curar os doentes e trazer esperança aos que estão morrendo. Obrigado por lhes dar mentes afiadas e corações calmos, para que possam realizar a operação sem causar danos ao meu corpo.

Pai Santo, enquanto caio na inconsciência sob o anestésico, e enquanto partes do meu corpo são colocadas sob as facas dos cirurgiões, continue a me tocar com a Sua mão curadora. Eu confio, Deus, que o Senhor é o meu curador.

O Senhor sozinho tem o poder de remover essa aflição que me atormenta. Eu acredito que não há doença mais poderosa do que o Seu nome, ó meu Deus.

Em nome de Jesus, eu repreendo essa doença dentro do meu corpo. Confio que tudo correrá bem, porque o Senhor está comigo. Amém.”

Oração para agradecer pela cirurgia

“Obrigado, Deus, por restaurar a minha saúde. Obrigado por outra chance na vida, para que eu possa continuar a servi-lo e dar glória ao Seu nome.

Enquanto continuo minha vida após a cirurgia, peço que o Senhor sempre me permita ser sal e luz para aqueles que estão ao meu redor. Ajude-me a viver minha vida de acordo com a Sua vontade. Amém.”

