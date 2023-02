Oração para fazer dormir rápido e em paz

A oração para dormir rápido e em paz é indicada para quem desejar ter uma boa noite de sono, sem que problemas ou preocupações tomem conta da mente na hora de descansar. Agradecendo pelo dia e pedindo por perdão, a prece é uma forma de autocuidado que ajuda a estimular o sono.

Oração para dormir rápido e em paz

“Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a Ti para dizer: creio em Ti, espero em Ti, amo-te com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor.

Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás.

Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor! Tem piedade de mim.

Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão Senhor! Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor.

Eu te agradeço meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque- invisível, carinhoso, envolvente – cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas.

Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade.

Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja.”

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)