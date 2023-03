Oração a Oxóssi para ter prosperidade e proteção

A oração à Oxóssi, o orixá das florestas, é considerada uma forte prece para que prosperidade e proteção paire pela sua vida. Seu primeiro elemento é o vegetal, que purifica, limpa, nutre e cura; o segundo é o ar, que leva, espalha e expande. Oxóssi é um orixá associado ao conhecimento e considerado também o “senhor da caça”, que leva a fartura e a abundância para os seus filhos e devotos.

No Brasil, cada orixá é representado por um(a) santo(a) da Igreja Católica, chamado de sincretismo religioso, já que antigamente era proibido o culto a essas entidades. Oxóssi é sincretizado como São Sebastião, o santo padroeiro contra a peste, a fome e a guerra. O dia de Oxóssi é comemorado em 20 de janeiro, onde se pode dar como oferendas o Asoso (milho cozido com coco), no Candomblé, e frutas e vinhos, na Umbanda. Seu dia na semana é quinta-feira. Suas cores são o verde (umbanda), azul claro (candomblé) e prateado.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração à Oxóssi

“Senhor das matas e da vida silvestre, neste momento, Pai, sou sua flecha.

Sou a força do seu arco, sou tudo o que é, a agilidade, a sabedoria.

Faça de mim, soberano caçador, uma pessoa de sucesso, e que haja fartura em minha casa.

Dê a mim sabedoria para agir, paz para construir meus ideais, força para seguir sempre.

Oxóssi, rei das matas, da lua, do céu azul, que seja eu leve como o pássaro que voa, livre como o cavalo que corre, forte como o carvalho na mata, direto como a sua flecha.

E que eu vença e seja feliz sempre!!!

Okê Arô, Oxóssi!!!”

Versão pronunciada

