Oração a São Cipriano para proteção contra todo o mal

Celebrado no dia 16 de setembro, São Cipriano foi um bruxo que se converteu ao cristianismo com a idade de 35 anos. Poré, ainda hoje é conhecido pelo “Livro da Capa Preta”, um compilado de feitiços, simpatias e rezas.

Em vida, São Cipriano foi uma pessoa muito inteligente e procurada para estudos de astrologia, feitiços e ensinamentos, principalmente por quem desejava se livrar da inveja, que algumas vezes pode estar mascarada de amizade. Por desavenças ou por pura maldade, há pessoas que fazem feitiços contra outras na intenção de prejudicás-la em todos os aspectos de suas vidas.

Para se proteger de todo o mal e quebrar toda a maldição negativa, confira as orações abaixo:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Orações

Primeira oração

"Salvo estou, salvo estarei, salvo entrei, salvo sairei, são e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no rio Jordão com São João Batista. Na proteção de São Cipriano eu entro, com a chave do Senhor São Pedro eu me tranco. A São Cipriano eu me entrego, com as três palavras do Credo Deus me fecha. Deus na frente, paz na guia, que Deus seja minha companhia, divino Espírito Santo ilumine os meus caminhos, me livrando de todo mal e inimigos que possam se opor no meu caminho, que as sete forças do credo fechem meu corpo. São Cipriano é minha trindade para sempre, amém!"

Segunda oração

"São Cipriano, que pela graça divina vos convertestes à fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que possuístes os mais altos segredos da magia, construí agora um refúgio para mim contra meus inimigos e suas ações nefastas e malignas. Pelo merecimento que alcançastes, perante Deus Criador do Céu e da Terra, anulai as obras malignas, fruto do ódio, os trabalhos que os corações empedernidos tenham feito ou venham a fazer contra a minha pessoa e contra a minha casa. Com a permissão do altíssimo Senhor Deus, atendei à minha prece e vinde em meu socorro. Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja!"

Terceira oração

"São Cipriano, peço ao Senhor, que é o rei dos magos e feiticeiros, elime todo o mal presente em minha vida. São Cipriano desamarre minha vida, quebre as correntes que me prendem, impedindo-me de prosseguir no caminho do sucesso. São Cipriano, desate todos os nós que prendem minhas ações. São Cipriano me proteja contra todos os inimigos visíveis ou invisíveis da Terra ou do espaço. São Cipriano quebre as demandas, desmanche os feitiços, corte qualquer reza forte, pensamento ruim, afaste os falsos amigos presentes em minha vida. Amém, amém, amém."

