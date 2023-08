Oração poderosa para trazer a pessoa amada de volta urgentemente

Quando uma pessoa se apaixona, inconscientemente ela passa a pensar nela no ser amado o tempo todo. Com todas as fantasias associadas aos momentos românticos fica difícil tirar a outra pessoa da cabeça. E tomada pelo desejo de estar ao lado de quem ama, não raro nutre a expectativa de que terá seu objeto de afeto pelo resto da vida, não importa o que aconteça.

Entretanto, nem sempre a magia do começo permanece viva e, por desventuras da vida, alguns casais acabam se separando. Às vezes, uma perquena chama de amor ainda chega a perdurar, mas, por egoísmo ou imaturidade, os enamorados preferem não dar importância para o sentimento. Contudo, não há nada que o poder do Senhor não possa realizar. Confira abaixo algumas orações de Santo Antônio, o santo casamenteiro, São Cipriano, o santo do amor, e Jesus Cristo, o filho de Deus, para que o coração do ser amado seja tocado e ele ou ela repensem sua decisão.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração para trazer amor de volta ainda hoje para Santo Antônio

“Meu Santo António que cuida da felicidade humana, no amor eu te rogo que façais (nome do ex) me amar profundamente, que ele chegue atrás de mim como as ervas do campo chegam aos pés da cruz. Tudo me dará, nada me esconderá, nada me negará e ser-me-á sempre fiel.



Que (nome do ex) venha à minha procura. Que (nome do ex) não tenha um segundo de sossego na sua vida enquanto estiver longe de mim a partir deste momento! Amém.”

Oração para trazer amor de volta ainda hoje para Jesus Cristo

“Querido Jesus Cristo, herdeiro do reino dos céus e filho de Deus. Você sempre me mostrou que a oração é a melhor comunicação que posso ter com você. Com esta poderosa oração procuro trazer o meu amor de volta para mim!



A relação que tive com o (nome) entrou em colapso por causa de um erro. Isso me machucou profundamente, mas você me ensinou a perdoar.



Sua palavra é minha ação e agora estou pronta para perdoar todos os seus erros. Tenho o espírito santo em meu coração e sei que receber meu ex (nome) com os braços abertos, permitirá que ambos nos curemos.



Peço-lhe que intervenha nos seus pensamentos e o faça ver os seus erros e como corrigi-los. Permita que a força do perdão se apodere do seu ser para que ele possa voltar agora para meu lado, arrependido, mas disposto a resolver a situação.



Que ele (nome da pessoa) veja que somos perfeitos um para o outro e que juntos alcançamos coisas impensáveis!

Obrigado, meu senhor, por todo o bem que trouxeste para a minha vida. Permita esta oportunidade, esta sorte de que minha família volte ao normal para sempre sob sua proteção. Amém!”.

Oração para trazer amor de volta ainda hoje para Santo Antônio e Jesus

Querido Jesus Cristo. Nesta ocasião, apelo a esta oração a procura de seus poderes e ajuda espiritual. Estou passando por um momento delicado que me causa muitos danos e desejo que seja resolvido imediatamente.



O meu amado decidiu pelo término de nosso relacionamento sem considerar meus sentimentos. Guiado pela ira e raiva, ele decidiu sair e não voltar. Peço-lhe que liberte sua mente do nevoeiro do mal, da ira, da desconfiança e permita que ele veja a verdade através de seus olhos.



Não deixe que o pecado tome conta do seu ser. Imploro-lhe, Senhor, que (nome) se comunique comigo nas próximas 24 horas com a cabeça aliviada e sem sentimentos de raiva para poder conversarmos. Você nos ensinou que a palavra pode resolver tudo, peço-lhe que nos permita conversar de forma urgente para resolver nossos problemas.



Agradeço-lhe, Senhor, por toda a bondade que colocou em meu coração e por abrir meus olhos para o milagre do perdão. Compreendi que é meu dever deixar de lado a ira e ir pelo caminho da alegria e da reconciliação. Obrigado, senhor.



Santo Antônio traga meu amor (nome) de volta pra mim!



Santo Antônio ouve minha prece! Santo Antônio ouve minha prece! Amém.”

Oração para trazer amor de volta ainda hoje para São Cipriano

"São Cipriano, São Cipriano, dono de todos os amores, dono de todas as mentes e dono de todos os corações de todas as pessoas da terra. Invoco os teus enormes poderes no amor para me ajudares a reconquistar uma pessoa.



O seu nome é (nome da pessoa) e ele fugiu de mim sem deixar rasto. Invoco a tua poderosa ajuda para que faças ele voltar para os meus braços, seja de que forma for, seja com ou sem sofrimento.



Quero que faças com que (nome da pessoa) não consiga comer sem pensar em mim, quero que faças com que ele não beba sem pensar em mim e que nem sequer consiga dormir sem que a minha imagem esteja presente na sua cabeça!



Transforma todos os seus pensamentos em imagens minhas e transforma todos os seus sentimentos em pura e verdadeira saudade. Não deixes que ele escape de mim, não deixes que ele fuja de mim nem deixes que ele tente alguma coisa com outra pessoa.



Fecha os seus caminhos no amor e traça o nosso destino, um ao lado do outro. Em troca da tua bondade vou te oferecer uma linda vela vermelha que deixarei queimar durante toda a noite do dia de hoje. Obrigado São Cipriano.”.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)