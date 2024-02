Oração para curar forte resfriado e gripe

Uma pessoa com gripe ou resfriado deseja quanto antes se curar, até porque os sintomas não são nada agradáveis. Para se libertar desse mal, Deus, por meio da oração, é uma boa alternativa para reestabelecer à saúde. Para melhorar dessas situações, confira abaixo a oração, por meio dos salmos 4 e 5 de Isaías 53, para curar forte resfriado e gripe.

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

2 - Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração;

4 - Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.

5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)