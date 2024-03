Oração para atrair oportunidades na vida

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Pai celestial, suplicar por bênçãos e agradecer por graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

A prece para atrair oportunidades na vida é uma das melhores maneiras de pedir a Deus tudo aquilo de benéfico que ele pode e quer colocar, a partir dos planos, em nossa vida. Com fé no Pai Todo Poderoso, não há obstáculos ou inimigos que atrasem sua vida. Abaixo, confira uma oração para sua vida ser repleta de vitórias e oportunidades.

Como se preparar para orar?

- Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

- Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

- Comece a oração;

- Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Orações

Primeira oração

“Senhor Deus, rei do céu e da Terra, dirigi, santificai e governai neste dia os nossos corações, corpos, sentidos, palavras e ações a fim de que mereçamos ser salvos e libertos aqui e na eternidade. Por nosso senhor Jesus Cristo, vosso filho na unidade do Espírito Santo. Amém!”!

Segunda oração

“Supremo Deus de Infinita bondade. Sou um ser sadio, rico e feliz! A minha mente, pensamento e emoções são perfeitos e sadios. A harmonia e a riqueza fazem parte de todas as células e átomos do meu corpo. Desintegram-se agora todos os medos, conflitos e crenças anteriores, fortalecendo o merecimento de receber, saúde, riqueza e felicidade.

A riqueza está presente em minha vida todos os dias de forma natural e positiva. Riqueza física, riqueza mental, riqueza espiritual, riqueza emocional e riqueza material. A riqueza, como tudo que existe no Universo também é uma energia. Essa energia tem a cor dourada. Respiro essa energia dourada e sinto-a invadindo todo meu ser.

Sou próspero bem sucedido nos negócios, tranquilo e sereno. Conscientizo-me da Lei da Riqueza. A natureza é um altar de servir e dela participo ativamente. Sou um Ser da prosperidade. Sou realmente um ser sadio, rico e feliz! Assim é em minha mente. Assim passa a ser em minha vida agora."

