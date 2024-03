Oração da manhã para fazer todos os dias

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Pai celestial, suplicar por bênçãos e agradecer por graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Para algumas pessoas, a oração pela manhã é um dos momentos mais importantes do dia, onde se agradece e pede por bênçãos e proteção no novo dia que inicia. Com a fé no Pai, Filho e Espírito Santo, sua manhã pode se tornar mais leve e, consequentemente, ter um grande impacto ao decorrer do dia, ajudando no reforço da mente e corpo.

Como se preparar para orar?

- Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

- Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

- Comece a oração;

- Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho te pedir a paz, a sabedoria e a força.

Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor.

Ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente. Ver, além das aparências humanas, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um.

Cerra meus ouvidos a toda calúnia.

Guarda minha língua de toda maldade.

Que só de bênçãos se encha meu espírito.

Que seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam tua presença.

Reveste-me de tua graça, Senhor, e que no decorrer deste dia eu não te ofenda, e te revele a todos.

Agora abra o seu coração e faça a sua conversa pessoal com Jesus.”

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)