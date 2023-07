Oração da Manhã para abençoar um novo dia de trabalho

Ao início de mais um dia de trabalho é necessário buscar inspiração, energia e disposição. Um ambiente confortável e um clima amigável podem proporcionar um bom começo e garantir que todos exerçam suas atividades em harmonia. Para isso, muitas pessoas recorrem à espiritualidade como forma de estabelecer uma boa conexão.

Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou uma oração, também com legenda, para você fazer diariamente e ter um abençoado dia de trabalho. Confira:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Querido Pai , Bom dia, neste novo amanhecer, elevo meu coração e meu pensamento a Ti nesta oração.

Agradeço pela dádiva deste dia e pela oportunidade de trabalhar, e que tenha forças para fazer isso com dedicação e empenho.

Peço que o Teu Espírito Santo me ilumine, me inspire e me guie em cada passo que eu der.

Que a Tua graça esteja presente em todas as minhas ações, para que eu possa realizar meu trabalho com profissionalismo, atenção e dedicação, sem abrir mão da humildade e da generosidade.

No Salmo 143, em seu versículo 10 nos diz: 'Fazei-me conhecer a vossa vontade, pois sois o meu Deus. Vosso Espírito é bom, que me guie por uma terra plana'.

Que este versículo seja a minha fonte de sabedoria e direção neste dia.

Que eu possa fazer neste dia a sua vontade e que o Espírito santo me guie sempre pelos caminhos corretos.

Abençoa, ó Pai, cada tarefa que me for confiada.

Que eu seja diligente, perseverante e disciplinado em tudo o que fizer.

Capacita-me a superar desafios e a enfrentar obstáculos com coragem e fé.

Que o meu trabalho seja produtivo e frutífero, para mim e para aqueles que dependem e mim.

Senhor, coloco em Tuas mãos todas as preocupações e ansiedades que possam surgir ao longo deste dia.

Dá-me a serenidade para lidar com qualquer dificuldade e a confiança de que estás comigo em cada momento.

Que eu seja um instrumento de paz e inspiração para aqueles que estiverem convivendo comigo ao longo deste dia.

Que neste novo dia que se inicia eu possa cumprir a minha missão com alegria e gratidão.

Que o meu trabalho seja uma expressão do meu amor por Ti e pelos meus semelhantes..

Agradeço-Te, ó Pai, por ouvires esta minha oração e por estar sempre presente em minha vida.

Em nome de Jesus, Amém.

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação mas livrai-nos do mal.

Amém"

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)