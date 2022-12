Oração da manhã para rezar ao acordar

Ter a oportunidade de acordar e poder agradecer a Deus por mais um dia que inicia é uma dádiva. A oração da manhã pode trazer paz e mais disposição para realizar as atividades diárias. Para lhe auxiliar neste momento, confira orações que a Redação Integrada de O Liberal selecionou.

Oração da Manhã

"Pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor

Pai Celestial, venho a Ti agradecer por este novo dia.

Obrigado pela noite que passou, pelo sono tranquilo e reparador.

Nesta manhã quero louvar Teu nome e pedir que a cada minuto, lembre-me que minha vida é muito preciosa e que o dia de hoje Tu me deste para que eu me realize e seja feliz.

Preenche-me com Teu amor e Tua sabedoria.

Abençoa meu lar e meu trabalho.

Que nesta manhã eu tenha bons pensamentos, fale boas palavras,

seja bem-sucedido em minhas ações e aprenda a fazer a Tua vontade.

Entrego esta manhã em tuas mãos.

Sei que estarei bem.

Obrigado, Senhor.

Amém.”

Oração antes de ir para o trabalho

"Bom dia, Senhor! Obrigado por um novo dia. Obrigado porque sua compaixão é renovada todas as manhãs. Grande é a Sua fidelidade e Seu amor constante, ó Senhor!

Não sei o que tudo vai acontecer hoje e o quanto vou fazer, mas você faz. Então, eu entrego este dia para você.

Encha-me com o Seu Espírito Santo, padre. Energiza-me para o Teu trabalho, porque sabes como estes ossos estão cansados. Desperte-me para a maravilha de Sua salvação e desperte meu espírito para a realidade de Sua obra em minha vida.

Senhor, minha mente está cheia de idéias criativas, mas estão todas confusas. Espírito Santo, venha e paire sobre minha mente como Você pairou sobre as águas na criação e fale ordem do caos! Ajude-me a parar de lutar e a confiar que Você me dará tudo de que preciso hoje para fazer o trabalho que me deu para fazer.

Você será fiel para completar o bom trabalho que iniciou e, ao entrar no meu dia, declaro Sua soberania sobre todas as áreas da minha vida. Confio-me a Você e peço que me use da maneira que achar melhor.

Este dia é seu. Meu corpo é seu. Minha mente é sua. Tudo que eu sou é seu. Que você esteja satisfeito comigo hoje. Amém."

Oração ao Acordar

"Senhor Deus todo-poderoso,

que nos fizestes chegar ao começo deste dia,

salvai-nos hoje com o vosso poder,

para não cairmos em nenhum pecado

e fazermos sempre a vossa vontade

em nossos pensamentos, palavras e ações.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

na unidade do Espírito Santo.

Amém."

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)