Oração do Santo Elígio para um lar com fartura

Celebrado no primeiro dia de dezembro, o Santo Elígio, também conhecido como Santo Elói, trabalhou como ourives e mesmo manuseando riquezas, evitou o luxo e viveu na pobreza e humildade. Até a sua morte, exerceu a evangelização e a caridade. Para celebrar o legado deste santo, a Redação Integrada de O Liberal selecionou as orações para lhe auxiliar no momento de prece. Confira:

VEJA MAIS

Oração

"Senhor, por intercessão de Santo Elói, concedei-me ser atencioso e justo para com os mais humildes. Dai-me disponibilidade e empenho para que eu possa proporcionar, com os talentos que me destes, uma vida mais digna aos que me rodeiam. Santo Elói, rogai por nós."

Oração da fartura e abundância

"Deus, que uma onda de energia positiva e luz transformadora chegue ao nosso lar, restaurando nossas finanças e nossos ânimos. Onde houver um alimento ou qualquer valor, que estes sejam multiplicados. Que tenhamos para suprir nossa família e ajudar quem precisa. Abençoa tudo que nos nutre, para que somente o bem maior preencha nosso interior.

Que em nossa mesa habilite o espírito da união e harmonia, onde possamos compartilhar momentos de alegria e paz. Abra as portas do céu e faça chover fartura e abundância sem fim. Enche-nos com sua graça, Senhor. Seremos sempre gratos por sua generosidade. Gratidão por tanto amor!"

VEJA MAIS

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)