Oração do Santo André para a proteção dos pescadores

Celebrado no dia 30 de novembro, Santo André é reconhecido como um dos Doze Apóstolos e o primeiro a seguir a Jesus Cristo. Padroeiro da Igreja Ortodoxa de Constantinopla e protetor dos pescadores, este santo também é o nome do município do ABC Paulista, em São Paulo.

Para celebrar o legado deste santo, a Redação Integrada de O Liberal selecionou as orações para lhe auxiliar no momento de prece. Confira:

VEJA MAIS

Oração para Santo André

"Senhor Deus justo e misericordioso. Que pelo ministério do bem aventurado. Santo André apóstolo e mártir. Fizeste germinar a semente da vossa palavra. Aceitai a minha prece e fazei que sintamos. Os doces efeitos da intercessão do vosso apóstolo. Junto da divina majestade. Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, amém".

Oração de Santo André para força

“Santo André, nunca tire de mim a alegria de viver e a coragem firme que tenho de amar o meu Deus pai todo-poderoso. Não me deixe frágil diante de pessoas que só ficam se lamentando, que eu tenha forças para levar palavras de alegria e riqueza espiritual e possa transformar esse ser em alguém mais amado, mais querido, mais protegido.

Que sua presença, meu Santo André, permaneça no coração daqueles que são felizes e que os mesmos possam transmitir, por meio de suas glórias, essas devoções cheias de louvores. Santo André, rogai por nós!”

VEJA MAIS

Oração de Santo André para proteção

“Santo André, apóstolo de Jesus Cristo, que conhece a exigência e a alegria de seu primeiro apelo, dá-nos a graça de responder-lhe com a mesma fidelidade, de O servir cada dia no lugar que Ele nos escolheu.

Tu que distribuíram à multidão faminta o pão que o Senhor multiplicava em tuas mãos, obtém para nossa pobreza o mesmo milagre.

Faz que esperemos o socorro de Deus com a invencível esperança do amor, preocupados unicamente com o advento de seu Reino.

Testemunha da boa-nova que tua voz levou até as extremidades da terra, conserva nos apóstolos de nosso tempo esta fé viva que transporta montanhas e constrói o Reino.

Mártir de teu testemunho, concede-nos a graça de união à cruz de Jesus Cristo; que ela seja a alegria de nossa vida e o penhor de nossa ressurreição na claridade de Deus.”

VEJA MAIS

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)