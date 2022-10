Oração de São Casimiro para guiar os jovens

São Casimiro era filho do rei da Polônia e cresceu cercado de luxos e riqueza. Apesar do conforto, com dezessete anos, o jovem renunciou ao trono e passou a seguir os desígnios de Cristo. Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou a oração que pode lhe ajudar a estar mais conectado com este Santo. Confira:

Oração a São Casimiro

"Santo da fé sagrada divina!

Que renunciou os bens da terra e os prazeres da vida!

Tende compaixão de todos os cristãos...

E em nome da caridade auspiciosa...

Cuida de todos nós!

Santo Protetor da Juventude!

Abnegado defensor dos pobres!

Irradia essa luz de misericórdia...

Em nome da saúde mental e espiritual...

No cumprimento de todas as missões!

Santo milagroso de todas as horas!

Exemplo fiel da devoção de Nossa Senhora!

Vigia todos os nossos passos...

Livrando-nos de todos os males...

Com as graças de Deus!

Amém!"

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)