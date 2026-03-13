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'Zootopia 2' ganha em Belém sessão especial para aproximar pais e filhos

A partir das 9h deste sábado (14) no Cinépolis Boulevard, o público poderá trocar ideias com a neuropsicóloga infantil Jaqueline Guimarães

Eduardo Rocha
fonte

Famílias vão poder assimilar processos sobre relações sadias entre pais e filhos antes de 'Zootopia 2' (Foto: Divulgação)

Assistir ao filme "Zootopia 2" e ainda conversar com uma especialista em relações humanas a fim de melhorar as relações entre pais e filhos. Essa proposta vai ser colocada em prática a partir das 9h deste sábado (14) no Cinépolis Boulevard, no Boulevard Shopping, na Doca de Souza Franco, em Belém. O propósito da iniciativa que faz parte da Expedição Tangerina e tem na realização a gestora de eventos Valéria Brandt é justamente o de viabilizar uma experiência de aproximação entre integrantes de familias, a partir da própria mensagem do filme que trata de inclusão e aceitação das diferenças humanas.

Esta é uma nova edição da Expedição Tangerina, após anterior realizada em janeiro, com uma semana de visitas guiadas a pontos turísticos de Belém. "Antes da exibição do filme, os pais participam de uma conversa conduzida pela neuropsicóloga infantil Jaqueline Guimarães, especialista em desenvolvimento infantil e inclusão. O encontro propõe uma reflexão sobre as mensagens presentes na história — como diversidade, convivência, empatia e o desenvolvimento emocional das crianças", revela Valéria Brandt.

Os pais participam desse momento, e as crianças vivenciam uma atividade lúdica inspirada no universo da Expedição Tangerina, com pequenas missões e dinâmicas focadas na cooperação e imaginação. Após essa introdução, pais, filhos, amigos e responsáveis se reúnem novamente para assistir juntos ao filme em uma sessão exclusiva reservada para o grupo.

"A proposta da Expedição Tangerina é transformar a ida ao cinema em uma experiência de conexão familiar, unindo entretenimento, educação e convivência", destaca a organizadora. Ela lembra que o cerne de "Zootopia 2" é colocar em pauta a inclusão, abordando situações de preconceito, empatia e a importância de aceitar diferenças. O filme explora temas como o impacto da corrupção, a superação de estereótipos, a necessidade de confiar em outros para apoio emocional e o combate ao apagamento cultural. 

"Muito além do humor e das cores vibrantes, o filme se consolidou como uma por suas mensagens psicológicas e sociais. Isto é: ele é capaz de provocar reflexões importantes em crianças; especialmente quando os pais ajudam a interpretar o que está em cena", frisa Valéria Brandt.


Serviço:
'Missão Zootopia 2 – Expedição Tangerina'
📍 Cinépolis Boulevard – Belém
🗓 Sábado (14)
🕘 Recepção às 9h | Filme às 10h
🎟️O valor é de R$ 69 por participante, já incluindo ingresso e combo, e a confirmação da vaga é feita antecipadamente. Para uma terceira pessoa o ingresso sai a R$ 59.
📱Informações: 91 98815-2719

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zootopia 2 e expedição tangerina
Cultura
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