Zoe Saldana chama atenção da web com vestido decotado na première de 'Guardiões da Galáxia 3'

A atriz Zoe Saldana, 44 anos, chamou atenção do público ao aparecer na première de "Guardiões da Galáxia 3" com um vestido geométrico e decotado. A intérprete de "Gamora" da saga posou no tapete vermelho, na Disneylândia de Paris, no último sábado, 22 de abril.

A intérprete da heroína da Marvel exibiu o vestido preto longo com detalhes rosas e verdes em losangos, e apostou em um coque baixo nos cabelos.

Em seu Instagram oficial ncompartilhou a foto. Confira o look: