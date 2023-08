Zilu fará palestras no Brasil sob direção de Marlene Mattos

A ex-mulher do sertanejo Zezé di Camargo, Zilu Camargo, vai ministrar dez palestras sobre superação em cidades do Brasil, sob direção de Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa. Zilu mora em Orlando, nos Estados Unidos, e trabalha como coach e palestrante motivacional.

Um dos assuntos explorados na palestra ministrada por ela é exatamente o momento de superação após o fim de seu casamento de 30 anos com Zezé Di Camargo.

"Quando eu me separei, eu precisei muito de uma palavra, e não tive. Tive que me virar sozinha. Eu não me abria, não procurei uma psicóloga, porque a primeira que eu procurei só falava do meu ex-marido. Então, eu saí fora e não quis mais. Tive que me agarrar ao meu conhecimento e a Deus, e olhar a família linda que eu tinha", explicou ela.

Ela aproveitou para alfinetar o ex-marido, que atualmente está casado com Graciele Lacerda, apontada com a pivô da separação deles: "Eu pus na minha cabeça que eu não perdi nada. Quem perdeu foi quem deixou de estar comigo. Porque eu só cresci, eu me reencontre. Azar de quem quis ficar longe. A escolha é deles, não minha".