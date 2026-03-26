Zendaya confessa que quer desaparecer; atriz é estrela de 5 filmes que estreiam em 2026

O ano de 2026 promete ser agitado para Zendaya. A atriz faz parte do elenco de cinco lançamentos que estreiam neste ano - O Drama, a terceira temporada de Euphoria, Homem-Aranha: Um Novo Dia, A Odisseia e Duna 3.

Após a maratona de lançamentos, no entanto, a artista revelou que planeja "desaparecer" da vida pública e fazer uma breve pausa em sua carreira. "Espero que vocês não se cansem de mim este ano, porque depois disso vou desaparecer por um tempo", brincou durante uma entrevista ao site Fandango.

A fala foi dada durante a divulgação do longa O Drama, que é protagonizado pela atriz e por Robert Pattinson. Na trama, os dois vivem um casal apaixonado que se prepara para o casamento. Tudo muda, no entanto, quando um segredo horrível da juventude volta à tona em um jantar entre amigos. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 9 de abril.

No começo deste mês, rumores de que Zendaya se casou com o ator Tom Holland passaram a circular nas redes sociais. Em entrevista ao Access Hollywood, o estilista da atriz, Law Roach, confirmou o boato. "O casamento já aconteceu. Vocês perderam", afirmou.

O casal, que costuma manter a vida pessoal longe da exposição pública, não comentou oficialmente o assunto até o momento.

Tom Holland e Zendaya se conheceram em 2016, durante as gravações de Homem-Aranha: De Volta ao Lar. Eles voltaram a atuar juntos em Homem-Aranha: Longe de Casa (2019) e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021).

Os dois voltarão a dividir cena em 2026 em dois projetos: Homem-Aranha: Um Novo Dia, com estreia prevista para junho, e A Odisseia, novo filme dirigido por Christopher Nolan, programado para julho.