Zelia Duncan e outros artistas homenageiam Jorge Salomão em live no Youtube

Música

Nesta terça (3), os poetas Antonio Cícero e Omar Salomão, as cantoras Dulce Quental, Ithamara Koorax, Jussara Silveira e Zélia Duncan, entre outros, participam da live “Tridimensional Live - Uma homenagem a Jorge Salomão”. A noite será apresentada pela cantora Patrícia Mellodi e pelo poeta e jornalista Christovam de Chevalier. Nascido em Jequié, no sertão da Bahia, Jorge Salomão foi um poeta brasileiro, compositor e diretor de teatro. A transmissão será às 14h, no canal da cantora Patrícia Mellodi no YouTube.

Às 21h desta terça, ocorre a live de encerramento de celebração do cinquentenário de Sabah Moraes, com o acompanhamento indispensável de Ney Couteiro. A atração será transmitida via YouTube e Facebook, com repertório que inclui MPB, música italiana, francesa e portuguesa, passando por carimbó e canções de Loreena McKenitt.

A série Música #EmCasaComSesc apresenta nesta terça-feira (3), no palco do Sesc Consolação, Neymar Dias e Quarteto de Cordas. O repertório abrange temas tradicionais da música caipira regional, passa pela música erudita - com obras de nomes como Johann Sebastian Bach e Heitor Villa-Lobos - e traz ainda composições autorais de Neymar que dialogam com o pop. As apresentações seguem no mesmo horário, 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo .

O próximo show das Quartas Musicais do Sindmepa será com o renomado músico Salomão Habib. Referência do violão na Amazônia, Salomão interpretará obras de Manuel Maria Ponce, Villa Lobos e composições autorais. O show será realizado no Cineteatro, nesta quarta, 4, com transmissão ao vivo pelo perfil do Sindicato dos Médicos do Pará no Facebook, @Sindmepa, às 19h30.

Já na quinta-feira (5), também no Música #EmCasaComSesc, o pianista, compositor e arranjador Cristovão Bastos se apresenta de sua casa, no Rio de Janeiro, com a participação do violonista João Lyra, para mostrar obras de seu repertório autoral e fazer uma homenagem ao compositor Aldir Blanc, um de seus principais parceiros.

Sexta-feira (6), o Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, recebe a banda Bixiga 70. Durante a apresentação, o grupo mostra um panorama de sua carreira, com músicas de seus álbuns "I" (2011), "II" (2013), "III" (2015) e "Quebra-Cabeça" (2018).

No sábado (7), também diretamente do palco do Sesc Pinheiros, a banda paulistana Aláfia mostra as composições de "Liturgia Sambasoul" (2019), quarto e mais recente álbum de sua carreira. Eles percorrem gêneros como samba, soul, funk, jazz e samba de gafieira com pitadas de tambores do terreiro, o trabalho apresenta letras carregadas de empoderamento e críticas político-sociais, com o swing e groove característicos do grupo, celebrando a pujança da cultura negra em seus mais diversos segmentos.

Ronaldo Costa e Banda apresenta a 45ª edição do projeto Clube da Esquina & Outras Viagens, no Bar Municipal (R. Municipalidade, 1643 - Umarizal), dia 7 de novembro, às 22h. A mesa custa R$ 100 e para mais informações, entre em contato pelo telefone 98076-9119.

A TecToy promoverá um festival on-line em seu canal oficial no YouTube, no próximo sábado, 7 de novembro, das 16h à 1h. Entre as atrações estão Joelma, Hungria, Blitz, Toni Garrido, Falamansa, Ira, Pablo, Cheiro de Amor e Yasmin Santos.

A programação do 36° Festival de Música Brasileira, da Fundação Carlos Gomes será on-line. A programação ocorre entre 8 e 13 de novembro, e será transmitida pelo canal da FCG no YouTube.

Cinema

O Brazil Cinefest exibe, de 5 a 15 de novembro, onze curtas-metragens que foram destaque nas edições anteriores do festival – disponíveis de forma gratuita na plataforma Spcine Play.

O Cinema in Concert - com regência do maestro João Carlos Martins, direção artística de Carlos Mamberti e videocenário assinado por Richard Luís - tem apresentações on-line no dia 7 de novembro (sábado, às 20h). O concerto será transmitido em tempo real, diretamente do Garden Concert Brasil (Mooca Plaza Shopping, São Paulo/SP). Para assistir a transmissão on-line, o público pode adquirir ingressos pelo sympla.com.

O Indie 2020 online traz até 11 de novembro, no site do festival (indiefestival.com.br), 35 filmes, de 16 países, entre longas e curtas, em 43 sessões on-line e gratuitas.

O Centro Cultural Banco do Brasil promove, até 23 de novembro, a mostra “macaBRo – Horror Brasileiro Contemporâneo”, um passeio sinistro pela produção audiovisual de terror 100% brasileira. Serão exibidas 44 produções entre longas e curtas-metragens da nova geração de diretores e diretoras, assim como de nomes consagrados como José Mojica Marins, o Zé do Caixão. As exibições serão gratuitas e on-line na plataforma darkflix.com.br/macabro, serviço de streaming do gênero Cinema Fantástico. Os filmes ficarão disponíveis 24 horas e com limite de visualizações no caso dos longas, e durante uma semana, para os curtas.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual de Marvel da América Latina e ocorre no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

Teatro e Dança

A programação da série Dança #EmCasaComSesc, tem nesta terça-feira (3) o Camaleão Grupo de Dança, que apresenta "Verga", diretamente de Belo Horizonte (MG), com direção geral de Marjorie Quast e direção artística e coreográfica de Inês Amaral. A apresentação manifesta uma maneira de pensar e agir por meio do autoconhecimento, onde resistir não significa apenas reagir, mas também criar. Para discutir essas questões, o grupo se apoia nas linguagens que vem investigando, sobretudo na capoeira. A série permanece às terças e quintas, às 21h, e pode ser vista pelo YouTube do Sesc São Paulo ou pelo Instagram Sesc ao Vivo.

O espetáculo “A Menina que Veio do Rio”, de Júlia Fovitzky ganhou um novo formato para multiplataforma com apresentação na página do Facebook da peça e da Complementar Produções nos dias 3 de novembro e 1º de dezembro, ambas gratuitas.

A primeira adaptação teatral brasileira para “Dogville”, obra-prima do cineasta dinamarquês Lars von Trier, celebra 2 anos de sua estreia com apresentação on-line gratuita, nesta terça-feira, 3, às 19h, pelo Canal da peça no YouTube e página do espetáculo no Facebook.

O Itaú Cultural realiza, até 17 de novembro (às segundas-feiras e terças-feiras), virtualmente, a segunda edição do Complexo Sul, plataforma de intercâmbio internacional de artistas da cena teatral. Toda a programação é gratuita e online, e os ingressos devem ser reservados via Sympla (confira o passo a passo em www.itaucultural.org.br).

Nesta quarta-feira (4/11), a série Teatro #EmCasaComSesc tem a DeSúbito Cia. apresentando "Coisas que Você Pode Dizer em Voz Alta", com Tamirys O'hanna, Carla Zanini, Marô Zamaro e Mônica Augusto, dramaturgia de Ricardo Inhan e direção de Ricardo Henrique.

O ator Luís Miranda dá vida a “Madame Sheila”, espetáculo de teatro com exibição online e gratuita, com direção de Monique Gardenberg. A peça segue com exibições às quintas-feiras de novembro, no site www.teatrounimed.com.br.

A Companhia de Teatro Luzes apresenta a peça infantil “Peri, o indiozinho amazônico” por meio de live no Facebook de Fernando Rassy nos dias 6, 7, 8 e 14 de novembro, sempre às 19h. Sob a direção de Adryelle Oliveira e Fernando Rassy, o espetáculo retrata os costumes, crenças, danças, vocabulário e modo de se relacionar dos indígenas.

A ExCompanhia de Teatro propõe uma experiência em um formato único, que integra realidade e ficção e conta com a participação ativa do público na internet. Em ExReality, três artistas disputam um prêmio, com seus celulares expostos 24h por dia, durante 9 dias. Estreia no Teatro Porto Seguro com transmissão on-line, em duas sessões, dia 6 e dia 27 de novembro, cada uma dura nove dias, tempo total da experiência.

A 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro apresenta Romeu e Julieta (e Rosalina) com Julia Rabello dia 7 de novembro, às 20h. On-line e gratuito no canal da WB Produções.

O grupo de teatro encara pela primeira vez o formato digital para apresentar a Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA, no Teatro Aliança Francesa. As sessões serão transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom, todo sábado de novembro, às 19h, com uma peça diferente a cada semana. Os ingressos têm preços populares a partir de R$ 20 e o público pode contribuir com a campanha SOS TAPA, iniciativa que auxilia a manutenção do grupo nesse momento difícil para a área cultural devido a pandemia. Mais informações em grupotapa.com.br/SOS/.

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam a internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que serão apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada na plataforma segue até final de novembro.

Débora Falabella, Andreia Horta, Mariana Ximenes e Bianca Comparato estreiam o espetáculo “Cara Palavra”, em temporada on-line aos sábados e domingos, até 15 novembro, no Teatro Porto Seguro. Com direção de Pedro Brício, o espetáculo mescla teatro, música e poesia. Classificação: 16 anos. Ingressos a partir de R$ 20 à venda no site http://www.tudus.com.br. Informações: contato@teatroportoseguro.com.br e pelo telefone (11) 3226-7300 de sexta a domingo das 14h às 20h.

O Itaú Cultural recebe o Grupo 3 de Teatro para uma programação especial on-line, em novembro, alusiva aos 15 anos da companhia criada por Débora Falabella, Gabriel Fontes Paiva e Yara de Novaes. Haverá a apresentação ao vivo da peça “Contrações” e o registro de “Love, Love Love” seguidos de conversa com o grupo. Ainda, a estreia da websérie “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante + Conversas com Heroínas do Mundo Real” no site (www.itaucultural.org.br) e o lançamento de um livro digital sobre a trajetória.

Literatura e arte

Os encontros literários “Mulheres de Luta” serão realizados através do aplicativo Zoom. Também ficarão disponíveis para acesso posterior, sob demanda. O primeiro encontro está marcado para esta terça-feira, 3 de novembro, às 19 horas, com a escritora e ilustradora Lúcia Hiratsuka. Saiba mais em www.mulheresdeluta.com.br.

A Kamara Kó Galeria realiza o workshop on-line “A imagem no regime estético da arte contemporânea”, com Alexandre Sequeira, entre os dias 6 e 8 de novembro, mediante o pagamento de R$ 285 (parcelado em até 3 vezes) e R$ 250 (parcela única). Inscrições no link: https://bityli.com/EVkE4 .

O Itaú Cultural exibe “Caminhos da HQ”, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos até o dia 30 de janeiro de 2021, sempre aos sábados, às 14h. A série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores, temas relacionados a representatividade, público-alvo e os desafios das equipes de edição das ilustrações. O conteúdo pode ser visto no site www.itaucultural.org.br e canal do Itaú Cultural no YouTube.

Editais e Concursos

O concurso fotográfico “Gatos e Gateiros” chega a 3ª edição para distribuir mil reais em prêmios para as três melhores fotos do concurso. As inscrições seguem até dia 8 de novembro de 2020. O concurso é 100% online e gratuito. Qualquer pessoa acima dos 18 anos pode participar. Basta acessar o site www.gatosegateiros.com.br preencher a ficha de inscrição e em seguida enviar até duas fotos. Uma para o tema – gato sozinho – em que a foto deve mostrar a beleza ou a curiosidade do gato que deverá aparecer sozinho na foto.

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais recebe inscrições para os filmes candidatos a representar o Brasil na categoria Melhor Longa-Metragem Internacional no Oscar 2021. As inscrições se encerram em 13 de novembro. Informações e formulário de inscrição estão disponíveis no site http://academiabrasileiradecinema.com.br/oscar2021/.

O VI Festival Canção da Transamazônica (Fecant) está com as inscrições gratuitas abertas para todo o Brasil até 13 de novembro para todo o Brasil. Serão selecionados 12 artistas para a eliminatória regional e 9 para a nacional. O Fecant será realizado nos dias 18 e 19 de dezembro, em Altamira, com a distribuição de R$ 34.500 mil em prêmios e show de encerramento com Vanessa da Matta. O edital e a ficha de inscrição está disponíveis no site fecant.com.br.

Inscrições abertas até o dia 20 de novembro para o "1°Concurso de Trilha Sonora Amazônia Fest Alter". Os dez finalistas serão anunciados no dia 27 de novembro e submetidos ao voto popular. O resultado será divulgado no dia 11 de dezembro, em entrevista ao vivo com os finalistas no FEST ALTER 2020.

O projeto "Brasis por escrever" vai selecionar seis pessoas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul para um laboratório voltado à pesquisa e à produção de dramaturgias sobre a realidade brasileira. Os dramaturgos Cecilia Ripoll e Diogo Liberano vão se reunir semanalmente com os participantes durante seis meses, na plataforma Zoom, para estudos e as criações das novas dramaturgias. As inscrições ficam abertas até 24 de novembro no site www.p-l-a-t-o.com. Os selecionados serão divulgados no dia 9 de dezembro.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.