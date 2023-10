Zeca Camargo se prepara para prestigiar mais um ano do Círio de Nazaré em Belém. O apresentador é um dos convidados especiais da Varanda de Nazaré. Celebrada com cardápio típico da região, a Varanda de Nazaré, organizada pela cantora Fafá de Belém, é um espaço reservado para artistas, empresários, jornalistas e amigos da artista paraense que se reúnem para homenagear Nossa Senhora de Nazaré.

VEJA MAIS

Através de uma publicação no Instagram, ele fala da ansiedade de viver novamente essa festa da fé na capital paraense. "Eu aqui na dúvida de qual camiseta eu uso pra chegar em Belém amanhã pra ver o Círio de Nazaré 2023… Nossa! É tanta emoção que eu já me sinto inundado por tanta beleza. Louco pra voltar pra minha querida Belém e ver essa festa maior da fé! Obrigado TRISHA (da @acasacomoelae ) por me cercar de tanta inspiração! Amigos e amigas paraenses: tô chegando! Feliz Círio!", escreveu.