Zeca Baleiro celebra 60 anos com retrospectiva autoral em quatro volumes

O cantor e compositor Zeca Baleiro lança o projeto “Zeca 60”, uma retrospectiva com 60 canções divididas em quatro volumes, para celebrar seus 60 anos de vida. Os lançamentos ocorrerão semanalmente ao longo do mês de abril, marcando a data de seu aniversário em 11 de abril.

A iniciativa, concebida como uma obra editorial, revisita a trajetória de Zeca Baleiro, abrangendo sucessos reconhecidos, faixas menos conhecidas, parcerias importantes e diversas sonoridades. O objetivo é apresentar um panorama musical que vai além dos hits, evidenciando a evolução de sua identidade artística em quase três décadas de carreira.

“Zeca 60” como registro e curadoria

Para o próprio Baleiro, o projeto tem o caráter de síntese e registro de sua carreira. “Esse projeto, aos 60 anos, vale como um documento da minha trajetória. É uma história de muito trabalho, de busca por invenção e também de permanência”, declarou o artista.

A curadoria das 60 faixas foi realizada inteiramente pelo próprio artista, que estruturou cada um dos quatro volumes como um capítulo com identidade própria. O primeiro deles segue uma linha mais cronológica, destacando canções de seus álbuns iniciais.

Os volumes subsequentes exploram sua discografia de forma mais livre, revelando a diversidade de sua produção. Este formato seriado busca dialogar com os padrões de consumo de música atuais, mantendo o projeto relevante durante todo o mês de aniversário.

Produção e diversidade musical

A produtora Nas Nuvens Music Group é a responsável pela realização do projeto. A empresa atua na valorização de catálogos importantes da música brasileira, buscando recontextualizar obras consagradas para alcançar novos públicos e formas de escuta.

A produção musical de Zeca Baleiro é marcada pela diversidade de estilos, transitando entre a Música Popular Brasileira (MPB), o pop, o rock e outras experimentações. Seu repertório consolidado continua em destaque, sendo reinterpretado por diversas gerações e presente tanto em shows quanto nas plataformas digitais.

Com o lançamento de “Zeca 60”, o artista não apenas comemora sua trajetória, mas também reorganiza seu repertório sob novas perspectivas. O trabalho busca conectar a memória de sua obra com o presente e a escuta contemporânea.

Primeiras faixas do Volume 1

A seleção do primeiro volume de “Zeca 60” inclui as seguintes canções:

“Stephen Fry (do álbum Por Onde Andará Stephen Fry?)”

“Comigo (do álbum Líricas)”

“Vô Imbolá (do álbum Vô Imbolá)”

“Telegrama (do álbum Pet Shop Mundo Cão)”

“Boi de Haxixe (do álbum Vô Imbolá)”

“Minha Casa (do álbum Líricas)”

“Samba do Approach (do álbum Vô Imbolá)”

“Não Tenho Tempo (do álbum Vô Imbolá)”

“Heavy Metal do Senhor (do álbum Por Onde Andará Stephen Fry?)”

“Semba (do álbum Vô Imbolá)”

“Banguela (do álbum Líricas)”

“Meu Amor, Meu Bem, Me Ame (do álbum Vô Imbolá)”

“Skap (do álbum Por Onde Andará Stephen Fry?)”

“Nalgum Lugar (do álbum Líricas)”

“Salão de Beleza (do álbum Por Onde Andará Stephen Fry?)”