Zeca Baleiro celebra 60 anos com retrospectiva autoral em quatro volumes
“Esse projeto, aos 60 anos, vale como um documento da minha trajetória”, diz Zeca Baleiro
O cantor e compositor Zeca Baleiro lança o projeto “Zeca 60”, uma retrospectiva com 60 canções divididas em quatro volumes, para celebrar seus 60 anos de vida. Os lançamentos ocorrerão semanalmente ao longo do mês de abril, marcando a data de seu aniversário em 11 de abril.
A iniciativa, concebida como uma obra editorial, revisita a trajetória de Zeca Baleiro, abrangendo sucessos reconhecidos, faixas menos conhecidas, parcerias importantes e diversas sonoridades. O objetivo é apresentar um panorama musical que vai além dos hits, evidenciando a evolução de sua identidade artística em quase três décadas de carreira.
“Zeca 60” como registro e curadoria
Para o próprio Baleiro, o projeto tem o caráter de síntese e registro de sua carreira. “Esse projeto, aos 60 anos, vale como um documento da minha trajetória. É uma história de muito trabalho, de busca por invenção e também de permanência”, declarou o artista.
A curadoria das 60 faixas foi realizada inteiramente pelo próprio artista, que estruturou cada um dos quatro volumes como um capítulo com identidade própria. O primeiro deles segue uma linha mais cronológica, destacando canções de seus álbuns iniciais.
Os volumes subsequentes exploram sua discografia de forma mais livre, revelando a diversidade de sua produção. Este formato seriado busca dialogar com os padrões de consumo de música atuais, mantendo o projeto relevante durante todo o mês de aniversário.
Produção e diversidade musical
A produtora Nas Nuvens Music Group é a responsável pela realização do projeto. A empresa atua na valorização de catálogos importantes da música brasileira, buscando recontextualizar obras consagradas para alcançar novos públicos e formas de escuta.
A produção musical de Zeca Baleiro é marcada pela diversidade de estilos, transitando entre a Música Popular Brasileira (MPB), o pop, o rock e outras experimentações. Seu repertório consolidado continua em destaque, sendo reinterpretado por diversas gerações e presente tanto em shows quanto nas plataformas digitais.
Com o lançamento de “Zeca 60”, o artista não apenas comemora sua trajetória, mas também reorganiza seu repertório sob novas perspectivas. O trabalho busca conectar a memória de sua obra com o presente e a escuta contemporânea.
Primeiras faixas do Volume 1
A seleção do primeiro volume de “Zeca 60” inclui as seguintes canções:
- “Stephen Fry (do álbum Por Onde Andará Stephen Fry?)”
- “Comigo (do álbum Líricas)”
- “Vô Imbolá (do álbum Vô Imbolá)”
- “Telegrama (do álbum Pet Shop Mundo Cão)”
- “Boi de Haxixe (do álbum Vô Imbolá)”
- “Minha Casa (do álbum Líricas)”
- “Samba do Approach (do álbum Vô Imbolá)”
- “Não Tenho Tempo (do álbum Vô Imbolá)”
- “Heavy Metal do Senhor (do álbum Por Onde Andará Stephen Fry?)”
- “Semba (do álbum Vô Imbolá)”
- “Banguela (do álbum Líricas)”
- “Meu Amor, Meu Bem, Me Ame (do álbum Vô Imbolá)”
- “Skap (do álbum Por Onde Andará Stephen Fry?)”
- “Nalgum Lugar (do álbum Líricas)”
- “Salão de Beleza (do álbum Por Onde Andará Stephen Fry?)”
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