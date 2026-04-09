Zé Neto & Cristiano lançam primeiras faixas do DVD 'Vocês & Deus'

A dupla Zé Neto & Cristiano anunciou o lançamento do projeto audiovisual “Vocês & Deus”, gravado no fim de março, no Rio de Janeiro. O trabalho marca uma nova fase na carreira dos artistas, com forte carga emocional e participação da família em canções que abordam temas como gratidão, fé e a experiência de ser “pai de menina”. O repertório também destaca a conexão com os fãs e simboliza uma retomada da dupla com intensidade total nos palcos e nas plataformas digitais.

Nesta quinta-feira (9), às 21h, sete faixas inéditas foram disponibilizadas nas plataformas de áudio. Já os videoclipes começam a ser lançados no dia seguinte, ao meio-dia, no canal oficial da dupla no YouTube. Entre os destaques está a música “Quase Todo Dia”, que retrata o cotidiano da vida a dois e já ultrapassou 26 milhões de visualizações no teaser divulgado no Instagram, gerando grande identificação com o público.

Outra faixa que ganhou repercussão é “Oi Tudo Bem?”, que se tornou a mais comentada da semana após a dupla ser impedida de utilizar um vídeo de divulgação nas redes sociais. Completam o primeiro lançamento do DVD as músicas “Cadeira Cativa”, “Pai de Menina”, “Falta de Tchau”, “Cheiro de Volta” e “Antes do Amor Virar Saudade”, esta última com participação de Netto DJ, a única colaboração do projeto.

O álbum completo contará com 21 faixas e será lançado nos próximos meses nas principais plataformas de streaming. Em nota, a dupla celebrou o momento e demonstrou otimismo com a recepção do público: “Se Deus quiser já vamos lançar esse DVD estourado, muita coisa aconteceu e já caiu no gosto do povo, estamos empolgados e confiantes que demos nosso melhor”.