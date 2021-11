Zé Felipe revela que confundiu brinquedo erótico com o da filha e falhou na 'hora h'

O filho do cantor Leonardo, Zé Felipe, fez uma confissão íntima durante entrevista ao podcast apresentado por sua esposa, Virginia Fonseca, e Camila Loures, o “Podcats”. Ele revelou que confundiu um pato erótico com um brinquedo da filha, Maria Alice, e brochou na “hora h”. As informações são do jornal O Dia.

"Ela [Virgínia] comprou um pato. Um pato. Ele fica piscando e tremendo. Quando ela pegou o pato, eu falei ‘não, não, não’. Eu brochei. Eu não sabia, pensei que Virginia tinha pego o brinquedo de Maria Alice", contou.

O cantor também listou alguns itens sexuais que a esposa comprou pra apimentarem a relação: "Comprou que fica tremendo na gente. Depois, um spray de menta. Não comprem isso não, isso esfolou a cabeça do meu negócio [pênis]".