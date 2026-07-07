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Yacunã Tuxá revela resistência e ancestralidade indígena em 25 obras no Rio

Mostra dessa artista indígena abre na Caixa Cultural Rio de Janeiro nesta terça (7)

O Liberal
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Toda a expressividade da arte de Yacunã Tuxá pode ser conferida na Caixa Cultural Rio de Janeiro, a partir desta terça (7) (Foto: Divulgação)

Nunca é fácil revelar, traduzir sentimentos, memórias, vivências, histórias por meio de linguagens artísticas. Mascunã a artista indígena Yacunã Tuxá consegue isso, e de forma magistral, por meio de imagens bem construídas e simbólicas da trajetória coletiva de seu povo, que encontra eco em sua própria caminhada como mulher e ser criativo. Grande parte da obra dessa artista pode ser conferida, agora, por meio de 25 obras na primeira exposição dela, intitulada sugestivamente “Toda Árvore Tem Raiz”, a ser aberta na Caixa Cultural Rio de Janeiro, a partir desta terça-feira (7).

A mostra poderá ser visitada até 20 de setembro, com acesso gratuito às mais de 25 obras em múltiplas linguagens que retratam ancestralidade, política e urbanidade. 

A exposição conta com obras em diferentes linguagens e suportes, como pintura, fotografia, poesia, muralismo, escultura, lambe-lambe, vídeo mapping e performance. Essa mostra é realizada no Rio de Janeiro, após ter conquistado sucesso arrebatador em Salvador (BA).

Como repassa a Caixa Cultural RJ, o projeto contempla a trajetória da artista indígena pertencente ao povo Tuxá de Rodelas, na Bahia, marcada por deslocamentos forçados e resistência. Yacunã Tuxá vem consolidando uma produção que articula ancestralidade, política e imaginação urbana, com passagens por instituições como MASP, Pinacoteca de São Paulo e Muncab.

A metáfora das raízes como guardiãs de histórias coletivas e individuais está presente nos trabalhos expostos. Neles, é possível observar um diálogo entre o analógico e o digital, propondo uma reflexão sobre memória, identidade, urbanidade e território.

Surge na mostra, a partir da curadoria de Naine Terena e Vera Nunes em diálogo com a artista, uma experiência expositiva que combina identidade indígena com contextos culturais dos não-indígenas, criando um percurso imersivo que convida o público a refletir sobre os atravessamentos vividos por corpos indígenas, seus territórios e sua espiritualidade.

Nesse processo, são incorporados elementos simbólicos como o rio, a canoa e a Jurema, planta sagrada que atravessa a mostra como eixo espiritual e político. O feminino indígena emerge como estrutura fundamental, afirmando as mulheres como raízes profundas da terra, sustentando histórias de resistência, cuidado e reinvenção.

“ ‘Toda Árvore Tem Raiz’ é um espaço de afirmação da força irrefreável da memória e do pertencimento. Nas obras em exposição, as mulheres ocupam o centro do território das lembranças. A multiplicidade de linguagem criativa que apresento neste projeto introduz algo simples: é impossível sintetizar a pluralidade subjetiva das existências indígenas”, destaca Yacunã Tuxá. 

“Entre aldeia e cidade, com as mãos moldando o barro ou segurando uma filmadora, a presença dessas mulheres, ao longo da história, articulou e articula resistências variadas, algumas até invisíveis, mas todas potencialmente criativas e transformadoras”, afirma a artista.

Yacunã Tuxá apresenta-se como uma das principais vozes da arte indígena contemporânea no Brasil, com atuação nas artes visuais, literatura, muralismo e curadoria, articulando memória, ancestralidade e política. O trabalho dessa artista já esteve presente em importantes instituições culturais, rendeu prêmios de destaque, projetos curatoriais e grandes intervenções urbanas, além da publicação de seu primeiro livro de poemas, consolidando sua produção artística como uma potente ferramenta de resistência, afirmação identitária e cura coletiva.

 

Serviço:

[Artes Visuais] Exposição 'Toda Árvore Tem Raiz', de Yacunã Tuxá

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro - Unidade Passeio

Endereço: Rua do Passeio, 38, Centro - Rio de Janeiro (RJ)

Abertura: 7 de julho de 2026 (terça-feira), às 17h

Período de visitação: 7 de julho a 20 de setembro de 2026

Horário de visitação: terça a sábado, das 10h às 20h l domingos e feriados, das 11h às 18h

Entrada gratuita

Classificação etária: Livre

Informações: (21) 3083-2595

Informações: Site Caixa Cultural | Instagram @caixaculturalrj













 

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yacunã tuxá
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