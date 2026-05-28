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Xuxa e famosos se emocionam ao ver homenagem de Sasha à avó em desfile de sua marca

Estadão Conteúdo

A emoção tomou conta do desfile da coleção Inverno 2026 da Mondepars, de Sasha Meneghel, apresentado nesta quarta-feira, 27, em São Paulo. Inspirada na trajetória de Alda Meneghel, avó da estilista e mãe de Xuxa, o desfile reuniu familiares, amigos e famosos.

Na plateia, Xuxa não conseguiu segurar as lágrimas ao ver a filha transformar a história da avó em inspiração para a nova coleção. João Lucas, marido de Sasha, e Bruna Marquezine, uma das amigas mais próximas da estilista, também apareceram emocionados durante o desfile. Sabrina Sato, Bella Campos e Gabriela Loran estiveram entre os convidados da apresentação.

Memória afetiva

Nas redes sociais e em entrevistas sobre o desfile, Sasha revelou que a coleção foi construída a partir das lembranças que guarda da avó, Alda Meneghel, que morreu em 2018 em decorrência de complicações causadas pelo Parkinson.

Costureira, pintora e artista plástica, Alda teve forte influência na formação artística da neta. Segundo Sasha, grande parte da infância foi marcada pelos períodos em que passava as férias ao lado da avó, acompanhando de perto seu processo criativo em um ateliê improvisado na garagem da família.

A estilista contou que Alda explorava diferentes linguagens artísticas, transitando entre pintura, costura, biscuit, papel machê e trabalhos manuais. Mesmo após o avanço da doença, ela continuou produzindo arte e chegou a incorporar os tremores provocados pelo Parkinson em suas pinturas.

Xuxa fala sobre emoção ao ver a mãe representada

Antes do desfile, Xuxa falou sobre a homenagem em entrevista ao gshow e se emocionou ao comentar a importância da mãe na história da família.

"Minha mãe tem uma história muito linda, então, quando ela falou que ia homenagear a mãe, foi um misto de emoções", declarou a apresentadora.

A Rainha dos Baixinhos também destacou que ficou surpresa ao perceber como Sasha conseguiu transformar lembranças familiares em linguagem de moda.

"A história da minha mãe é muito rica, né? Mas eu não imaginava que, nos detalhes, ela ia conseguir colocar tudo isso na moda, porque a moda tem um DNA", disse Xuxa em entrevista ao gshow.

Além das referências artísticas de Alda, a coleção também incorporou elementos ligados à trajetória da família Meneghel. Peças de alfaiataria, ombreiras e botões militares apareceram reinterpretados dentro da estética minimalista da Mondepars, em referência à carreira militar do avô de Sasha.

Outro detalhe resgatado pela estilista foi o período em que Alda estudou em um convento, inspiração que apareceu em algumas silhuetas e construções da coleção.

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SASHA/AVÓ/HOMENAGEM
Cultura
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