Ximbinha lança nova música nesta quinta-feira (17)

Ex-integrante da Banda Calypso, o guitarrista Ximbinha segue trabalhando com música e prepara lançamento para esta quinta-feira (17). A música 'Nova Redenção', que faz parte do projeto “Guitarras que Cantam”, será disponibilizada para os fãs.

A música terá a parceria do guitarrista e compadre de Ximbinha, Jhon Cabano.

“A ‘Nova Redenção’ é mais um lançamento do meu projeto ‘Guitarras que Cantam’, no qual eu lancei meu primeiro disco em 1998, e, agora, estou retomando esse trabalho, lançando algumas músicas, com clipes. Nós (Ximbinha e Jhon Cabano) sempre compomos muitas músicas juntos. Então, convido vocês a ouvir, assistir e baixar, vocês vão gostar muito desse novo trabalho”, contou.

O lançamenta da nova música de Ximbinha está prevista para ser liberada no YouTube a partir de 12h, no canal do músico e do Cabaré do Brega.