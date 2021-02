Xandinho Negrão está atuante nas redes sociais

De acordo com o jornal Extra, Xandinho Negrão não se fechou completamente para balanço após sua separação de Marina Ruy Barbosa. Ele já foi fotografado num almoço com duas amigas em São Paulo, e passou a seguir algumas beldades no Instagram.

Uma delas tem o mesmo nome da atriz, com quem foi casado por três anos. Marina Name é a moça. Os dois passaram a se seguir recentemente por conta de amigos em comum. A paranaense tem 26 anos, é psicóloga e leva uma vida bem discreta, sem exposição em redes sociais ou afins.