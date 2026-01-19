Xanddy Harmonia é internado às pressas e tem show cancelado

O cantor Xanddy Harmonia foi internado às pressas em Salvador (BA) nesta segunda-feira, 19 de janeiro, após contrair um quadro de gastroenterite infecciosa. O músico passará por observação médica nos próximos dias.

Ele recebeu medicação e foi submetido a uma bateria de exames. A equipe médica orientou que o artista permaneça internado para acompanhamento de seu estado de saúde.

Xanddy Harmonia desmarca show no Rio de Janeiro

Devido ao quadro de saúde repentino, Xanddy Harmonia precisou cancelar sua apresentação que ocorreria nesta segunda-feira (19) no Rio de Janeiro. Ele se apresentaria ao lado de outras atrações, como Ludmilla e Mumuzinho. A produção do artista informou que o cantor Belo será o substituto na apresentação.

A previsão da produção é que o cantor receba alta hospitalar até a próxima sexta-feira, 23 de janeiro. O objetivo é que ele esteja apto para cumprir o próximo compromisso em sua agenda de shows.