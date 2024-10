Xamã revela que já ficou com Luísa Sonza

Durante uma entrevista no programa Lady Night, com Tatá Werneck, o cantor Xamã admitiu que já se envolveu com Luísa Sonza. No momento da pergunta, o artista se mostrou um pouco envergonhado, mas revelou que já ficou com a cantora.

No momento da revelação, Xamã participava do quadro "Hector Bolígrafo", uma brincadeira da apresentadora onde os participantes são submetidos a uma "máquina da verdade".

"Você já pegou Luísa Sonza?" questinou Tatá que foi respondida logo em seguida por Xamã: "Já fiquei com ela". O participante do programa "Hector Bolígrafo", que opera o aparelho, confirmou que ele falava a verdade.

Vale lembrar que Xamã e Luísa Sonza já fizeram três parcerias musicais: o single MAMA.CITA (de 2022), a música Câncer (do álbum Zodíaco, lançado pelo rapper em 2020) e em Poesia Acústica 13 (lançado esse ano). Atualmente o cantor vive um romance com a atriz Sophie Charlotte.