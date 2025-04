William Silva lança livro que escancara dois momentos da sua vida

No próximo sábado (26), será lançado o livro “Passo Incerto”, do jornalista e poeta William Silva. O local escolhido para esse momento é o espaço Recanto dos Aruãs, na praia de Carananduba, na ilha de Mosqueiro, em Belém.

“O primeiro momento do lançamento será feito na ilha, um local com o qual tenho uma ligação muito forte desde criança. Também é onde busco inspiração para escrever. Além disso, considero esse espaço um pequeno paraíso (risos)”, conta o autor.

Vale lembrar, que hoje (23), é marcado pela celebração do Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor.

“Passo Incerto” tem a ver com a trajetória de nossas vidas e os rumos incertos a serem percorridos, entre nossas dúvidas existenciais e a coragem necessária de nos despirmos diante de nós mesmos e de todos, para enxergarmos a verdade sobre cada um de nós.

O poeta William Silva é de descendência indígena, da etnia Aruã. Ele explica que desde criança, após experiências vividas através do bullying, por conta da condição de ptose (pálpebra caída), ele viveu momentos mais introspectivos e de questionamentos, que o levaram para a escrita.

“Minha inspiração vem do sofrimento, seja de amores não correspondidos ou causados por injustiças sociais. Às vezes vem no sono, em sonhos, como se fosse uma mensagem enviada; aí acordo e escrevo. Outras vezes a inspiração vem ao contemplar a natureza”, pontua.

VEJA MAIS

A obra é um mergulho nessa introspecção, incertezas e descobertas da jornada humana.

"Este livro é um reflexo das minhas andanças pela vida, dos encontros e desencontros que moldam quem somos", revela o autor. "A poesia, para mim, é essa busca constante por traduzir em palavras o que muitas vezes reside no silêncio da alma."

O livro é dividido em duas partes, em uma delas estão os poemas escritos na adolescência e na outra, os escritos já na fase adulta. Uma curiosidade do autor é que durante algum tempo da sua vida ele assinou seus trabalhos como Paulo Castro, e só na fase adulta passou a assinar como William Silva, inclusive profissionalmente.

“Passo Incerto” se torna um convite à reflexão sobre a natureza humana e a busca por significado em um mundo complexo. “Através de versos procuro transportar o leitor para um mundo de sentimentos universais, explorando temas como identidade, liberdade, a passagem do tempo e a busca pela verdade na vastidão da alma humana”, conta o autor.

Com uma linguagem que equilibra a delicadeza e a força das imagens, "Passo Incerto" junta esses dois momentos da vida do autor e busca transportar os leitores para um universo de reflexões sobre o tempo, a memória, o amor e a conexão com a natureza exuberante do Pará, que se faz presente em sua escrita.

“É uma sensação muito boa poder deixar registrada a passagem de minha vida pelo planeta Terra: de expor meus sentimentos e pensamentos a quem possa interessar”, finaliza William Silva.

Agende-se

Data: sábado, 26

Hora: 10h30

Local: Recanto dos Aruãs, na praia de Carananduba, na ilha de Mosqueiro - Avenida Barão do Rio Branco, 14