Will Smith relata trauma por não defender mãe contra agressões do pai: 'um covarde'

O ator Will Smith foi uma das personalidades convidadas do programa "O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman", que foi lançada na última sexta-feira (20). Durante a conversa com o apresentador, o ator revelou alguns detalhes sobre a sua infância e disse que desenvolveu um trauma por ter visto o próprio pai abusar da sua mãe.

"Quando eu tinha nove anos, eu vi meu pai bater na minha mãe e eu não fiz nada. E isso deixou uma impressão traumática de mim mesmo como um covarde", contou.

Vale destacar que a entrevista com David Letterman foi gravada antes da cerimônia do Oscar em março. Por isso, durante a conversa, o ator não cita o episódio do tapa que deu no comediante Chris Rock no evento.