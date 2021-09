Will Smith assume ter relações fora do casamento: 'Grande definição de amor'

Will Smith confessou que vive um casamento aberto com a atriz Pinkett Smith. Depois de muitos rumores sobre alegadas traições (de ambos), o ator de Hollywood disse que a monogamia já não faz parte da relação. Ele complementou afirmando que o fato de estarem casados e poderem manter relações com outras pessoas "é a grande definição de amor".

O ator de 53 anos garante que o seu casamento começou por ser vivido em monogamia mas que depois aceitaram dar o passo seguinte: permitir ao cônjuge sexo com outras pessoas.

Em entrevista à 'GQ', Smith admite que foi pressionado pela mulher. "A Jada nunca acreditou no casamento convencional... ela tinha membros da família que tiveram uma relação não convencional. Por isso, cresceu de uma maneira diferente de todos nós", explicou o ator. "Houve muitas discussões sobre o assunto, sobre o que é a perfeição na relação? E na maior parte do relacionamento, a monogamia foi o que escolhemos, mas não pensamos na monogamia como a única forma", acrescentou.

VEJA MAIS

O protagonista de 'Homens de Negro' diz também que o "casamento não pode ser uma prisão" mas deixa reservas quanto ao modo como escolheu viver o seu: "Não aconselho o nosso caminho a ninguém. Mas as experiências das liberdades que demos um ao outro e o apoio incondicional, para mim, é a grande definição do amor".

Recentemente, a filha de Will Smith assumiu que era "poliamorosa", ou seja, que vivia relações assumidas com várias pessoas ao mesmo tempo.